İç çamaşırlı fotoğraflarını eleştirenlere Serel Yereli bikinili pozuyla cevap verdi! ‘Tamamen saldım’

Londra’da yaşayan ve orada müzik çalışmalarına devam eden Serel Yereli, başrollerinde Timuçin Esen ve Şevval Sam’ın yer aldığı “Bodrum Masalı” dizisinde ünlendi. Oyunculuk sektöründen bir süre uzak kalan Yereli müzik yapmaya başladı ve İngiltere’ye yerleşerek single çıkarttı.

Pınar Gültekin’in eski erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilmesinden sonra kadına şiddete ses çıkartmak için sosyal medya “challenge accepted” hareketinin etkisiyle siyah-beyaz fotoğraflarla doldu.

Akım iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşan Serel Yereli’nin başına bela açtı. Gelen eleştirilerin sonra güzel sanatçı bu seferde bikinili pozlarını koyarak yapılan yorumları umursamadığını söyledi.

‘SİZDEN KORKAN SİZİN GİBİ OLSUN’

Yaz tatilini Türkiye’de geçirmek için bavul hazırlamaya başlayan Serel Yereli bu anları manidar bir paylaşımla takipçilerine duyurdu. İç çamaşırlı fotoğrafına yapılan olumsuz eleştirilerin ardından Serel Yereli adeta rest çekti. Bikinili pozunu paylaşan Serel Yereli, “Artık tamamen saldım. Zamanında neden çekinmişim hayret. Sizden korkan sizin gibi olsun. Beğendim koyuyorum. Çıplak, giyinik, evde, mutfakta, sokakta… Canım ne zaman, nasıl isterse. End of story (hikayenin sonu)” ifadelerini kullandı.

