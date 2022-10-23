İç çamaşırlı halleriyle dikkat çekmişti... Zeynep Bastık, Harbiye'de iddialı kıyafetleri ve danslarıyla olay oldu

Tolga Akış ile 11 ay evli kaldıktan sonra boşanan şarkıcı Zeynep Bastık sahne performanslarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Harbiye'de sahne alan Bastık 2 ayrı kostüm giydi.

Bastık, "Harbiye büyülü bir dünya. Burada beni yalnız bırakmayan binlerce hayranıma çok teşekkür ediyorum" diyerek sahnede şov yaptı.

İddialı kıyafetleriyle dikkat çeken Bastık'a sahnede 8 dansçı eşlik etti.

Tolga Akış ile kısa sürede boşanmasıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık'ın bir aydır yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.



