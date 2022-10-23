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İç çamaşırlı halleriyle dikkat çekmişti... Zeynep Bastık, Harbiye'de iddialı kıyafetleri ve danslarıyla olay oldu

23.10.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık, Harbiye’de hayranlarıyla buluştu. Son dönemde iç çamaşırlı pozlarıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık sahnede iddialı seçimler yaptı. Cesur tercihleriyle dikkat çeken Bastık danslarıyla da hayranlarını mest etti.

İç çamaşırlı halleriyle dikkat çekmişti... Zeynep Bastık, Harbiye'de iddialı kıyafetleri ve danslarıyla olay oldu

Tolga Akış ile 11 ay evli kaldıktan sonra boşanan şarkıcı Zeynep Bastık sahne performanslarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Harbiye'de sahne alan Bastık 2 ayrı kostüm giydi.

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Bastık, "Harbiye büyülü bir dünya. Burada beni yalnız bırakmayan binlerce hayranıma çok teşekkür ediyorum" diyerek sahnede şov yaptı.

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İddialı kıyafetleriyle dikkat çeken Bastık'a sahnede 8 dansçı eşlik etti.

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Tolga Akış ile kısa sürede boşanmasıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık'ın bir aydır yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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