İç çamaşırlı pozları olay olmuştu! Aleyna Tilki'nin dolar isyanı takipçilerini kızdırdı! "O kadar paran var..."

"Take it or leave it" ve 'Diamonds' şarkılarıyla çokça konuşulan Aleyna Tilki, kliplerinde yer alan açık sahneler için izleyicilerden pek çok eleştiri almıştı. Daha önce iç çamaşırlı paylaşımlarıyla da sıkça gündeme gelen isim, bu kez doların durumuna isyanda bulundu.

ALEYNA TİLKİ DOLARA İSYAN ETTİ!

Twitter hesabı üzerinden "Noluyor dolara ya gerçekten fena oldum ya" paylaşımında bulunan genç şarkıcıya, takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

"O KADAR PARAN VAR..."

Ancak Tilki'nin paylaşımına hak verenler olduğu gibi, kızanlar da oldu. Ünlü isme bazı takipçiler "O kadar paran var, sana koymaz" yorumu yapınca Tilki'nin fanları devreye girdi.

"KIZ ÜLKENİN HALİ İÇİN ÜZÜLÜYOR"

Aleyna Tilki'nin fan hesaplarında biri, bu yoruma karşılık "Aleyna'nın derdi buydu değil mi? Kız ülkenin hali için üzülüyor. Yiyecek yemek bulamayanlar, sokakta kalanlar, hayatını yaşayamayan çocuklar için üzülüyor. Onların geleceği için kaygılanıyor. Kalbi olan her insan emin olun bu durumdan derinden etkileniyor." yorumunda bulundu.