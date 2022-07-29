MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İç çamaşırlı pozları olay olmuştu! Aleyna Tilki'nin dolar isyanı takipçilerini kızdırdı! "O kadar paran var..."

İç çamaşırlı pozları olay olmuştu! Aleyna Tilki'nin dolar isyanı takipçilerini kızdırdı! "O kadar paran var..."

29.07.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki günlerde yayınladığı İngilizce şarkılarla olay olan Tilki, paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla olay olmuştu. Ünlü isim bu kez sosyal medyada yaptığı isyanla gündeme geldi. Doların yükselişine isyan eden Aleyna Tilki'nin takipçileri ise birbirine girdi.

İç çamaşırlı pozları olay olmuştu! Aleyna Tilki'nin dolar isyanı takipçilerini kızdırdı! "O kadar paran var..."

"Take it or leave it" ve 'Diamonds' şarkılarıyla çokça konuşulan Aleyna Tilki, kliplerinde yer alan açık sahneler için izleyicilerden pek çok eleştiri almıştı. Daha önce iç çamaşırlı paylaşımlarıyla da sıkça gündeme gelen isim, bu kez doların durumuna isyanda bulundu.

ALEYNA TİLKİ DOLARA İSYAN ETTİ!

aleyna11111111111

Twitter hesabı üzerinden "Noluyor dolara ya gerçekten fena oldum ya" paylaşımında bulunan genç şarkıcıya, takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

ALEYNAYORUM111

"O KADAR PARAN VAR..."

Ancak Tilki'nin paylaşımına hak verenler olduğu gibi, kızanlar da oldu. Ünlü isme bazı takipçiler "O kadar paran var, sana koymaz" yorumu yapınca Tilki'nin fanları devreye girdi.

ALEYNA22234R54

"KIZ ÜLKENİN HALİ İÇİN ÜZÜLÜYOR"

Aleyna Tilki'nin fan hesaplarında biri, bu yoruma karşılık "Aleyna'nın derdi buydu değil mi? Kız ülkenin hali için üzülüyor. Yiyecek yemek bulamayanlar, sokakta kalanlar, hayatını yaşayamayan çocuklar için üzülüyor. Onların geleceği için kaygılanıyor. Kalbi olan her insan emin olun bu durumdan derinden etkileniyor." yorumunda bulundu.

aleyna22222222222

aleyna33

aleynaaaaaa

aleynaaaaaaaaa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs uçlarına kelebek kondurduGöğüs uçlarına kelebek kondurdu
FETÖ soruşturması sonrası Türkiye'yi terk etmişti! İşte yeni işiFETÖ soruşturması sonrası Türkiye'yi terk etmişti! İşte yeni işi
Paylaşımı tepki çekti! "Hac yapan birine yakışan laf mı?"Paylaşımı tepki çekti! "Hac yapan birine yakışan laf mı?"
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zam geliyor...

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zam geliyor...

Çöp evde bulunan çocuğun babasından şok sözler!

Çöp evde bulunan çocuğun babasından şok sözler!

Ayrılığının sebebi ortaya çıktı! Mesajları ifşa oldu

Ayrılığının sebebi ortaya çıktı! Mesajları ifşa oldu

Eyyam-ı bahur geliyor! Türkiye'yi etkisi altına alacak

Eyyam-ı bahur geliyor! Türkiye'yi etkisi altına alacak

Bakkalın paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Bakkalın paylaştığı fotoğraf olay oldu!

İbrahim Tatlıses meşhur etmişti! Çöp evde yaşıyor

İbrahim Tatlıses meşhur etmişti! Çöp evde yaşıyor

İlginizi Çekebilir

Doğum günü pozuna tepki yağdı! Tanga bikisiniyle kutlayınca...

Doğum günü pozuna tepki yağdı! Tanga bikisiniyle kutlayınca...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.