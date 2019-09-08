İç güzellik hiç bu kadar güzel anlatılmamıştı!

Cinsiyet ayrımcılığı ve güzellik standartlarının perde arkası hakkında farkındalık arttıkça, dış görünüme yönelik baskılardan yavaş yavaş özgürleşmeye başladık. Karoline Vitto’nun vücuttaki yağ katmanlarını vurgulayan The Body as Material serisindeki tasarımları, Evija Laivana’nın eBay’de satılan gerçek güzellik ürünlerini kuşandığı Beauty Warriors serisi ve Cinta Tort Cartró’nun kadın bedeninde kusur sayılan bölgeleri boyayarak öne çıkarması bunun en şık örneklerindendi. Getty Images’in, CVC Health’in ve değişen Fransa yasalarının rötuşlanmış fotolara dur demesi de önemli birer kilometre taşı oldu.

SELFİE KÜLTÜRÜNÜ ELEŞTİRDİ

Öte yandan selfie kültürü de gerçek olmayan bir güzellik algısını dayatmaya başladı. Selfie Harm, selfie kültürünün ve fotoğraf düzenleme araçlarının gençlerin akıl sağlığı üzerindeki etkisini “önce – sonra” fotoğraflarıyla ortaya koydu. Amsterdamlı influencer Rianne Meijer, kusursuz fotoğraflarının hemen arkasına filtresiz selfie’lerini ekleyerek farkındalık yaratmaya çalıştı. Yine Resemblage projesi abartılı maskeler eşliğinde, threadstories ise tekstil işi tuhaf maskelerle bu durumu ele aldı. Yine Fresh Meat et gibi paketlenmiş suretler eşliğinde, selfie çağındaki güzellik standartlarına meydan okumaya davet etmişti izleyiciyi. Sebastián Gutiérrez ise Inner Beauty serisinde iç güzellik kavramına dokunuyor.