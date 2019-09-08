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İç güzellik hiç bu kadar güzel anlatılmamıştı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
GÜNDEM  | 08.09.2019 03:29 | Son Güncelleme

Sebastián Gutiérrez, Inner Beauty serisinde kumaş yüzlerin altında gizlenen anatomik portreler çizerek iç güzellik kavramına dokunuyor.

İç güzellik hiç bu kadar güzel anlatılmamıştı!

Cinsiyet ayrımcılığı ve güzellik standartlarının perde arkası hakkında farkındalık arttıkça, dış görünüme yönelik baskılardan yavaş yavaş özgürleşmeye başladık. Karoline Vitto’nun vücuttaki yağ katmanlarını vurgulayan The Body as Material serisindeki tasarımları, Evija Laivana’nın eBay’de satılan gerçek güzellik ürünlerini kuşandığı Beauty Warriors serisi ve Cinta Tort Cartró’nun kadın bedeninde kusur sayılan bölgeleri boyayarak öne çıkarması bunun en şık örneklerindendi. Getty Images’in, CVC Health’in ve değişen Fransa yasalarının rötuşlanmış fotolara dur demesi de önemli birer kilometre taşı oldu.

SELFİE KÜLTÜRÜNÜ ELEŞTİRDİ

Öte yandan selfie kültürü de gerçek olmayan bir güzellik algısını dayatmaya başladı. Selfie Harm, selfie kültürünün ve fotoğraf düzenleme araçlarının gençlerin akıl sağlığı üzerindeki etkisini “önce – sonra” fotoğraflarıyla ortaya koydu. Amsterdamlı influencer Rianne Meijer, kusursuz fotoğraflarının hemen arkasına filtresiz selfie’lerini ekleyerek farkındalık yaratmaya çalıştı. Yine Resemblage projesi abartılı maskeler eşliğinde, threadstories ise tekstil işi tuhaf maskelerle bu durumu ele aldı. Yine Fresh Meat et gibi paketlenmiş suretler eşliğinde, selfie çağındaki güzellik standartlarına meydan okumaya davet etmişti izleyiciyi. Sebastián Gutiérrez ise Inner Beauty serisinde iç güzellik kavramına dokunuyor.

KONUYU ALAYCI BİR DİLLE ELE ALMIŞ

İç güzellik kimsenin değer verdiğine dair inancımızın kalmadığı, konusu açıldığında da genellikle tiye alınan kavram. Aslında Inner Beauty serisinde de benzer bir tiye alma durumu var gibi görünüyor. Eğreti duran ve bir parça da korku karakterlerini andıran suretlerin altından hemen anatomik katmana geçiş yapıyor bu portreler ki pek de gözleri okşayan bir katman değil bu. “İşte size iç güzellik” dercesine oyuncu bir yaklaşım sayılabilir.

JOKERİ ANDIRAN YÜZLER

Porto Rikolu sanatçı, anatomik katmanı yağlı boya kullanarak gayet gerçekçi bir tarzda resmediyor. Üst katmandaki deriyi ise renkli bez parçalarıyla oluşturuyor. Batman’in Joker’ini andıran tuhaf yüzler bunlar. Aslında iki katman da rahatsız edici ancak malzeme açısından iyi bir kontrast yakalamış sanatçı. Son dönemde portrelerin ötesine geçerek tam boy çalışmalar da yapmaya başlamış. Bu tam boy seri LYCRA adını taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sebastián Gutiérrez Inner Beauty

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