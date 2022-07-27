İç Mimarlık mezunları ne iş yapar? İç Mimarlık bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Gerek mevcut yapıların yeni işlevler kazanması gerekse henüz inşa edilmemiş projelerde mekanların fonksiyonel ve estetik tasarımını sağlamayı amaçlayan İç Mimarlık bölümü üniversite tercih dönemlerinde sıkça araştırılıyor. Yalnızca tasarım ve proje çizimi aşamasında rol almayan İç Mimarlar, projenin satışı, çizimi ve çizimi hazırlanan projelerin hayata geçirilmesi ile ilgili tüm aşamalardan sorumlu tutuluyor.

İç Mimarlık mezunları ne iş yapar?

İç mimarlık mezunları, iç mekanların tasarımı üzerine yoğunlaşırlar. İç mimarlık mezunları, ev, ofis gibi projeleri hayata geçirdikleri gibi kültür merkezi, hastane - aile sağlık merkezleri, alışveriş merkezleri gibi toplumsal kullanımın söz konusu olduğu alanlarda da faaliyet gösterirler. İç mekan tasarımı mezunları müşterilerinin konfor - kültür - sağlık ihtiyaçlarına yönelik tasarımlar gerçekleştirmenin yanı sıra mesleki kriterlere de uyum sağlayan tasarımlar yaratarak yepyeni iç mekanlar oluştururlar.

İç Mimarlık mezunları iş imkanları

İç mimarlık bölümlerinden mezun olan, istihdama katılacak adaylar, inşaat ve dekorasyon şirketlerinde görev alabilirler. Ayrıca bağımsız ve kendi tasarımlarını yansıtabilecek ürünler ortaya koymak isteyen mezunlar, kendi ofislerini açıp, birebir özel müşterileri ile de çalışabilirler.

İç Mimarlık mezunları nerelerde çalışır?

Üniversitelerin İç mimarlık bölümlerinde eğitim gördükten sonra lisans mezunu olup iç mimar unvanı kazanan bireyler, tasarım, yaratım, özgünlük ve deneyimin odakta olduğu alanlarda çalışabilirler. Üzerinde çalıştıkları mekanlara göre kültürel değerlere hakim ve günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre şekillenen eserler üretirler. Bu alanlara örnek olarak;

İnşaat firmaları

Yapı-dekorasyon firmaları

Mimarlık ofisleri

Beyaz eşya firmaları verilebilir.

İç Mimarlık bölümü nedir?

İç mimarlık bölümü, en çok önem verilen ve kişilerin zevkini, konfor ve yaşam anlayışının yansıtılmasını amaçlayan evlerden başlar, ihtiyaç halinde kamusal alanda karşılaşılan sağlık, kültür merkezleri, turizm yapıları, yeme - içme mekanları, alış veriş merkezleri gibi çok sayıda alanın tasarımında görev alacak uzmanlar yetiştirir.

İç Mimarlık bölümleri lisans programları konfor, güvenlik, sağlıklı ortam ve koşulları göz önünde bulunduran ve tasarlanan alanı kullanacak kişinin kültürel gereksinimleri de ön planda tutularak yapılan tasarımlar ortaya koyan uzmanlar yetiştirir.

İç Mimarlık bölümü eğitim süresi kaç yıl?

İç mimarlık yapabilmek için üniversitelerin mühendislik ve mimarlık fakültelerinde bulunan Mimarlık, İç mimarlık ya da İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinden birini kazanmak ve mezun olmak gerekir. İç mimarlık bölümünü kazanan öğrencilerin 4 yıllık lisans eğitimini ve üniversitelerinin mezuniyet şartlarını tamamlamaları gerekir.

Teknik bilginin gerekliliği kadar uygulamalı ödevlerin de çokça olduğu bölümde, mesleğe donanımlı başlamak için disiplinli bir çalışma mevcuttur.

İç Mimarlık bölümü dersleri

İç Mimarlık bölümü üniversitelerin lisans bölümlerinde müfredata sahiptir. Üniversitelerin kendi hazırladıkları programlarda seçmeli ve zorunlu olmak üzere en az iki grupta sunulan dersler vardır. Bu derslerin içeriği ve zorunluluğu üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilir. Bununla birlikte İç mimarlık bölümü öğrencilerinin genellikle alacağı dersler şu şekilde sıralanabilir;