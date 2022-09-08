İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunları ne iş yapar? İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İnsan her zaman yaşadığı mekânın güzel ve konforlu olmasını ister. Bu yüzden mobilyalarla ya da dekoratif objelerle çevresini güzelleştirmeye çalışır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunları da daha sürdürülebilir, yaşanabilir estetik yaşam alanlarının hazırlanmasında görev alır. doğmasına zemin hazırlamıştır. Birçok üniversitede açılan bölüm dört yıllık olup mezunlarına farklı alanlarda çalışabilme yetkinliği kazandırır. Bağımsız projelerde çalışabilme şansına sahip olan iç mimar ve çevre tasarımcıları yüksek kazançlar elde edebilirler.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü nedir?

Kurumsallaşması eskilere dayanan bu alanın uzmanları, genel anlamda sürdürülebilir ve yaşanabilir yaşam alanları için çalışmalar yapar. İç mimar ve çevre tasarımcıları, mekânlar için iç ve dış tasarımlar yapar. Bu tasarımları yaparken aynı zamanda yaratıcı ve ekonomik davranmaya çalışırlar. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü, insan-donanım-mekân sorunlarını çözmek için estetiği ve teknik bilgiyi bir arada kullanır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunlarının kamuda iş olanakları mevcuttur. Fakat özel sektör bu alanda çok daha fazla tercih edilir. İnşaat firmalarından ajanslara kadar pek çok işletme, tasarımcılara ihtiyaç duymaktadır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunları ne iş yapar?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunları için temel hedef, gerek iç gerekse dış çevreyi güzelleştirmek ve yenilemektir. Ayrıca bölgeyi güvenli ve korunaklı hâle getirmek için de birtakım çalışmalar yürütürler. Estetik ve konfor yaptıkları tasarımlarda her zaman ön plandadır. İnsanlara hem beğenecekleri hem de hayat için daha sürdürülebilir mekânlar tasarlamak her zaman kolay olmasa da başarılı tasarımcılar bunu kolaylıkla yapabilirler.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunları özellikle inşaat ve dekorasyon firmaları veya mimari tasarım büroları ile birlikte çalışırlar. Burada mekânların ve eşyaların tasarımında büyük bir rol oynarlar. Bunun yanı sıra akademisyen olmayı seçen İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları üniversitelerde öğretmenlik yapabilirler. İç mimar ve çevre tasarımcıları mekânın tasarımının tüm sürecinde yer alır. İlk aşamalardan uygulamaların bitimine kadar geçen sürede ekip içerisinde aktif olarak görev alır. Özellikle mekâna özgü mobilyaların, veriler doğrultusunda uygun boyut ve kullanım bilgilerini belirlerler.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunları nerelerde çalışır?

Çalışabilecekleri farklı alanlar vardır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunları için en bilindik çalışma ortamlarının başında inşaat firmaları gelir. İnşaat firmaları tarafından yapılan yapıların iç ve dış tasarımlarında aktif rol oynarlar.

Yapı dekorasyon ve ev dekorasyon şirketleri çokça tercih edilen bir diğer seçenektir. Burada özellikle iç mekânların düzeni ve tasarımından sorumlu olurlar. İç dekorasyon markaları ve mimari danışmanlık firmaları da bünyesinde iç mimar ve çevre tasarımcısı çalıştırırlar. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça fazladır.

Bu seçeneklerin haricinde serbest çalışmak da çok tercih edilir. Tasarımcılar belirli bir firmaya bağlı kalmadan, proje bazlı çalışabilirler. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunları kamuda çalışma olanağına sahiptir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığında çalışabilen tasarımcılar, kariyerlerine bu kamu kuruluşlarında rahatlıkla devam edebilirler. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunları yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak akademisyenlik de yapabilirler.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü EA puan türünden öğrenci alır. TYT sonrasında ikinci oturum sınavına giren ve yeterli puanı alabilen öğrenciler bu bölümü tercih edebilirler. Üniversitelerin genellikle mimarlık ve mühendislik fakültelerinde yer alan bölümden mezun olan öğrenciler “İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı” unvanını alırlar.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü dersleri nelerdir?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri eğitim hayatları boyunca pek çok teorik ve uygulamalı ders alırlar. Bölümde yer alan derslerden bazıları şunlardır:

Teknik Çizim

Mekân Tasarım

İç Mekânda Malzeme ve Yapı

Maket Yapımı

Bilgisayar Destekli Teknik Resim

Renk ve Doku

İç Mekân Tasarımında Kavramsal Yaklaşımlar

Çevre Psikolojisi

Mobilya Tasarımı için Malzeme ve Üretim Teknikleri

İç Mekânda Yaratıcı Yapım Teknikleri ve Malzeme

Bilgisayar Tabanlı Modelleme

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü avantajları nedir?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü her bölümde olduğu gibi bazı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Bölümü seçecek olan adayların bu maddeleri göz önünde bulundurarak seçmeleri çok daha doğru olacaktır. Firmalara ve kurumlara bağlı çalışabilmelerinin yanı sıra proje bazlı olarak çalışmaları büyük bir avantajdır. Böylece tek bir firmaya bağlı kalmadan birçok yerle freelance çalışabilirler.

