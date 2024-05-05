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Icardi ile şarkı söylemesiyle olay olmuştu! Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıran sözler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.05.2024 08:31
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Eser Yenenler'e konuk olan Simge Sağın geçen yıl katıldığı Galatasaray'ın şampiyonluk töreni ve Beşiktaşlı olmasına dair açıklamalarda bulundu. Sağın, "Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim" deyince sosyal medyada gündem oldu.

Icardi ile şarkı söylemesiyle olay olmuştu! Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıran sözler

Simge Sağın Eser Yenenler'in Youtube kanalındaki programa konuk oldu. 'Aşkın Olayım' şarkısıyla uzun süredir gündemde olan ve Icardi ile şampiyonluk kutlamalarında şarkı söylemesiyle de dikkat çeken Simge'nin sözleri gündem oldu.

Ekran Alıntısı

"Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim" diyerek "Fanatikliğimi geçen yıl bunları yaşarken bir kenara bırakmak zorunda kaldım. Yaşadığım şey, benim fanatikliğimin de üstüne çıktı. Artık bir yerde hem sanatçılığımın hem de o kadar dinleyicinin karşısında bir duruş sergilemem gerekiyordu" ifadelerini kullanan Simge'ye bazı Beşiktaş taraftarlarından tepkiler de gecikmedi.

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"İYİ Kİ GİTMİŞİM DİYORUM"

"Ben olması gereken, doğruyu uyguladım ve oraya gittim. İyi ki gitmişim diyorum" diyen Simge devamında ise "Çünkü yok sayılamayacak bir şey oldu orada. Artık benim ne fanatikliğim ne Beşiktaşlılığım hiçbir şeyim kalmadı. Benim sanatçılığım çok daha ağır bastı. Gittim, çok keyifli bir geceydi. Hayatımın en ilginç gecelerinden biriydi." dedi.

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Simge'nin sözlerine "Bir her şeyin önüne Beşiktaş'ı koyanlardayız sana uğurlar olsun", "Karakterini bir kenara bırakmış", "İcardi gidince tek başına banyoda söylersin o şarkıyı artık" yorumları yağdı.

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