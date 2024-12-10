Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Sıcacık tutan iç dolgusuyla kışın favoriniz olacak Adidas montta büyük indirim
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda
  4. Sıcacık tutan iç dolgusuyla kışın favoriniz olacak Adidas montta büyük indirim

Sıcacık tutan iç dolgusuyla kışın favoriniz olacak Adidas montta büyük indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
10.12.2024 11:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sportif kombinlerinize uyum sağlayacak ısı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez özelliğe sahip kaliteli bir mont mı arıyorsunuz? Öyleyse tam da olmanız gereken yerdesiniz. Kış soğuklarında koruma sağlayarak sıcak tutan, hafif yapısı sayesinde hareket özgürlüğü sunan Adidas W BSC PADDED J Mont bugüne özel 1150 TL indirimle satışta, işte detaylar...

Fonksiyonel ve rahat: Adidas W BSC PADDED J Mont

Adsız tasarım - 2024-12-10T112900.656

Dayanıklı ve hafif kumaştan üretilen Adidas W BSC PADDED J Kadın Mont, hafif ısı yalıtımı, su ve rüzgar geçirmez özelliğiyle öne çıkıyor. Hafifliği sayesinde hareket kabiliyetini artıran ve rahat bir kullanım sunan montun iç kısmında bulunan yalıtım katmanı, vücut ısısını koruyarak soğuk havalarda sıcak kalmaya yardımcı oluyor. Modelin fermuarlı cepleri, hem ellerini sıcak tutuyor hem de anahtarlar ve cep telefonu gibi önemli eşyalarına kolayca erişebilmeyi sağlıyor. Modern kesime sahip olan bu mont, hem sokak stiline uyum sağlar hem de spor aktiviteleri için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Aldım, ertesi gün hemen elime geçti. Hızlı, çabucak, en hızlı kargo. Rengi harika. Beden tam güzel oldu. Harika prime indirimli fiyata. Adidas farkı."

  • "Adidas’ın tekstil ürünleri çok iyi."
Ürünü İncele

Bu içerik 10 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!

Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!

 Hem rahat hem havalı! Levi's hoodie günün fırsat ürünü oldu

Hem rahat hem havalı! Levi's hoodie günün fırsat ürünü oldu

 Çok satanlarda birinci! Çift hazneli, geniş hacimli, şık tasarımlı...

Çok satanlarda birinci! Çift hazneli, geniş hacimli, şık tasarımlı...

 Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

 Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

 Bu ürünler yok satıyor! İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Bu ürünler yok satıyor! İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Adidas adidas mont adidas mont erkek
İş birliği İçerikleri
Hem rahat hem havalı! Levi's hoodie günün fırsat ürünü oldu

Hem rahat hem havalı! Levi's hoodie günün fırsat ürünü oldu

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

"Çok rahat, sıcacık tutuyor, su geçirmiyor!"

"Çok rahat, sıcacık tutuyor, su geçirmiyor!"

Kısa sürede saç uzatmanın formülü!

Kısa sürede saç uzatmanın formülü!

TEMU'dan alınabilecek bütçe dostu kışlık aksesuarları sizin için seçtik

TEMU'dan alınabilecek bütçe dostu kışlık aksesuarları sizin için seçtik

TEMU'dan alınabilecek bütçe dostu kışlık aksesuarları sizin için seçtik

TEMU'dan alınabilecek bütçe dostu kışlık aksesuarları sizin için seçtik

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Günün en iyi fırsatı! Kışın siyah bir spor ayakkabı herkeste olmalı

Günün en iyi fırsatı! Kışın siyah bir spor ayakkabı herkeste olmalı

Hangi ünlü ne giymiş? Sizin için mercek altına aldık

Hangi ünlü ne giymiş? Sizin için mercek altına aldık

Bu ürünler yok satıyor! İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Bu ürünler yok satıyor! İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Ayaklarınız üşümesin! TEMU'dan her bütçeye uygun terlik modelleri

Ayaklarınız üşümesin! TEMU'dan her bütçeye uygun terlik modelleri

Ayaklarınız üşümesin! TEMU'dan her bütçeye uygun terlik modelleri

Ayaklarınız üşümesin! TEMU'dan her bütçeye uygun terlik modelleri

BİM'e Kiğılı gömlek geliyor!

BİM'e Kiğılı gömlek geliyor!

A101'e Columbia mont geliyor!

A101'e Columbia mont geliyor!

Çok satanlarda bir numara! Sony Playstation 5 indirime girdi

Çok satanlarda bir numara! Sony Playstation 5 indirime girdi

"Rahatlığı, kalitesi yine şaşırtmadı!" Çok satanlarda birinci...

"Rahatlığı, kalitesi yine şaşırtmadı!" Çok satanlarda birinci...

Yağışlı havalara özel uygun fiyatlı TEMU ürünlerini sizin için seçtik

Yağışlı havalara özel uygun fiyatlı TEMU ürünlerini sizin için seçtik

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Hem rahat hem havalı! Levi's hoodie günün fırsat ürünü oldu

Hem rahat hem havalı! Levi's hoodie günün fırsat ürünü oldu

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

"Çok rahat, sıcacık tutuyor, su geçirmiyor!"

"Çok rahat, sıcacık tutuyor, su geçirmiyor!"

Kısa sürede saç uzatmanın formülü!

Kısa sürede saç uzatmanın formülü!

TEMU'dan alınabilecek bütçe dostu kışlık aksesuarları sizin için seçtik

TEMU'dan alınabilecek bütçe dostu kışlık aksesuarları sizin için seçtik

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Güçlü, parlak, uzun saçlar hayal değil! Bir haftada hızlı saç uzatma yöntemleri

Kısa sürede saç uzatmanın formülü!

Burçlar ve parfüm notaları arasındaki gizemli bağlantı... Doğru esans ile auranız artacak!

Burcunuza uygun parfüm notaları neler?

Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor sunan Camper kadın botta dev indirim

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Limonian ile kusursuz Kore cilt bakımı

Limonian ile Kusursuz Kore Cilt Bakımı

Kışa özel nemli bitişli fondötenlerde indirim rüzgarı

Fondötenlerde indirim rüzgarı!

Kıvırcık saçlılar buraya! Curly Hair metodunu uygulamanıza yardımcı olacak ürünler

Curly hair rutini için kullanışlı ve bütçe dostu ürünler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.