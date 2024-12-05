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Cosori'nin çok satan çift hazneli airfryer modeli bugüne özel indirimde
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Cosori'nin çok satan çift hazneli airfryer modeli bugüne özel indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
04.12.2024 16:06
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Bol yağda kızarmış patates kızartmasına kim hayır diyebilir? Peki, o patates kızartmasının lezzetine yağ kullanmadan ulaşabileceğinizi söylesek... Evet, yeni nesil yağsız fritözlerden bahsediyoruz, yani airfryerlar! Son zamanların en popüler mutfak araçları; yemek yapmayı zahmetsiz bir hale getiriyor, sıfır yağda bile muhteşem lezzette, sağlıklı yiyecekler ortaya çıkarıyor. Piyasadaki modeller arasında Cosori'nin airfryerı bir adım öne çıkıyor. Üstelik bugüne özel indirimli, işte detaylar...

Yoğun bir günün ardından ailemizle bir araya geldiğimizde paylaşacağımız lezzetli yemekler en büyük mutluluk kaynağımız. Ancak, kalabalık aileler için yemek hazırlamak, doğru mutfak ürünleri kullanılmazsa zaman ve enerji kaybına dönüşebilir. Siz de pratik, etkili yemek hazırlamanın yolunu arıyor aynı zamanda yemeklerinizin sağlıklı olmasına da önem veriyorsanız doğru yerdesiniz. Çok satanlar listesinde yer alan, airfryer modelleri içinde üstün teknolojik özellikleriyle bir adım öne çıkan Cosori airfryer indirime girdi. Hem zamandan tasarruf etmenizi hem de yemeklerinizi yağsız ve sağlıklı bir şekilde pişirmenizi sağlayacak bu ürünle tanışmaya ne dersiniz?

Çok satanlarda bir numara: COSORI Airfryer 8-in-1 Çift Bölgeli Hava Fritözü XXL 8.5 L

Adsız tasarım - 2024-12-04T153417.449

Çift haznesi sayesinde, farklı yemekleri aynı anda hazırlamaya olanak tanır. 8,5 litre kapasitesi ile geniş aileler için ideal olan bu cihaz 8 farklı pişirme moduna sahip. Kızartma, fırınlama, kurutma gibi işlemleri kolayca yapabilmenizi sağlayan airfryer, hızlı ısıtma teknolojisi sayesinde yemeklerinizi daha hızlı pişirir. Kullanıcı dostu dijital ekranı sayesinde sıcaklık ve süre ayarları kolaylıkla yapılabilir. Çıkarılabilir pişirme alanları temizliği de kolaylaştırır. Genellikle buzdolabında saklanabilen bölümler bulaşık makinesinde de yıkanabilir. Aşırı ısınma koruması ve zamanlayıcı gibi güvenlik unsurlarıyla donatılmıştır, bu da kullanıcı güvenliğini artırır.

Kullananlar ne diyor?

  • "Bu cihazların hemen hemen her markasını etraflıca inceledikten sonra Amazon'un bizzat ülkemize getirdiği Cosori markasını tercih ettik. Böylece meşhur markanın başlangıç ürünleri ile aynı fiyata ama teknoloji olarak premium ürünlerine denk gelen bir cihaz satın almış olduk. Tasarım şıklığı, malzeme kalitesi, pratik temizliği, estetik kontrol paneli, kolay kullanımı ve sessizliği ile cidden güzel üretilmiş. İlerleyen günlerde olumsuz bir durum olursa bu yorumumuzu tekrar güncellerim. Ancak hiç sıcak hava fritözü kullanmamış bir aile olarak daha ilk denememizde çok güzel bir sonuç aldığımızı söylemek isterim."

  • "Uygun bir fiyata aldım, içinden tarif kitabı da çıkıyor. Kendi appinden de tarif bakabilirsiniz, ürün kalite hissiyatını gayet veriyor. Fırınımız da olduğu için pratiklik açısından tercih ettik ve tam 2 kişi için ideal. Güven verdi bize kesinlikle tavsiye ederim."

  • "Eskiden aşırı gereksiz alet, fanlı fırın varsa gerek yok derdim ama fanlı kıytırık fırınların bununla uzaktan yakından alakası yok. Güçlü şekilde sıcak hava üfleyen, sirküle eden demiyorum sıcak hava üfleyen konveksiyonel fırın olmadığı sürece airfryer can kutaran bir cihaz."
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Bu içerik 4 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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