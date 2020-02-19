Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'den Survivor kararı

Daha önce yaşadığı skandallar ve ağabeyinin eşi Wanda Nara ile yaşadığı sürtüşmelerle adından söz ettiren Ivana Icardi, İspanya'da Survivor'a katılacak. 2016 yılında Arjantin'de Big Brother yarışmasına katılan, sonrasında da aynı yarışmanın İtalyan versiyonunda boy gösteren Ivana, bu kez şansını Survivor'da deneyecek.

Kazananın 200 bin euroluk büyük ödülün sahibi olacağı yarışmada Ivana Icardi de iddialı olduğunu dile getirdi. "Yarışmada mümkün olduğunca ilerlemek istiyorum" diyen Ivana Icardi, "Her şeyi başarabileceğimi göstermek için çok çabalayacağım. Motivasyonum çok büyük" ifadelerini kullandı.

ABİSİYLE SORUNLAR YAŞIYORDU!

Ünlü futbolcu kız kardeşi ve eşi arasında sıkışıp kalmıştı... Wanda Icardi Mauro Icardi'nin kardeşi Ivana, Mauro'nun Wanda Nara ile birlikte olmasına en baştan karşı çıkanlardan.

Maxi Lopez ile evliyken takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilişki yaşamaya başlayan ve sonrasında Maxi'den ayrılarak Mauro ile evlenen Wanda Nara'nın ailede olmasını istememişti. Ivana Icardi daha önce İtalya ve Arjantin'de televizyon programlarına katılmış ve Wanda Nara'nın yeğenlerini kendisine göstermediğini öne sürmüştü.