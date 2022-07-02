İçerde'nin Melek'i Bensu Soral çiçekli bikinisiyle mest etti!

2018'de hayatını birleştirdiği Hakan Baş'tan 3 yıl sonra ayrılma kararı alan Bensu Soral son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu bikinili pozuyla binlerce beğeni aldı.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

31 yaşındaki Bensu Soral güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

Ünlü isim çiçekli bikinisiyle poz verdi.

Yaklaşık 82 bin beğeni gelen o poza takipçileri sessiz kalmadı.

Bensu Soral'a çok sayıda övgü dolu yorum geldi.

Bensu Soral Yol Ayrımı, Vicdan, Tatlı Küçük Yalancılar, Cam Tavanlar, İçerde gibi yapımlarda rol aldı.

Ödüllü oyuncu dizi projelerinin yanı sıra sinema, reklam projelerinde de yer aldı.

Bensu Soral, kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın kardeşidir.





