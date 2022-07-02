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  4. İçerde'nin Melek'i Bensu Soral çiçekli bikinisiyle mest etti!

İçerde'nin Melek'i Bensu Soral çiçekli bikinisiyle mest etti!

02.07.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bensu Soral asıl çıkışını 2016-2017 yılları arasında yayınlanan İçerde dizisindeki Melek rolüyle yaptı. Son zamanlarda da özel hayatıyla gündeme gelen Soral, sosyal medyada paylaştığı bikinili pozuyla dikkat çekti.

İçerde'nin Melek'i Bensu Soral çiçekli bikinisiyle mest etti!

2018'de hayatını birleştirdiği Hakan Baş'tan 3 yıl sonra ayrılma kararı alan Bensu Soral son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu bikinili pozuyla binlerce beğeni aldı.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

31 yaşındaki Bensu Soral güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

İçerde'nin Melek'i Bensu Soral çiçekli bikinisiyle mest etti!

Ünlü isim çiçekli bikinisiyle poz verdi.

İçerde'nin Melek'i Bensu Soral çiçekli bikinisiyle mest etti!

Yaklaşık 82 bin beğeni gelen o poza takipçileri sessiz kalmadı.

İçerde'nin Melek'i Bensu Soral çiçekli bikinisiyle mest etti!

Bensu Soral'a çok sayıda övgü dolu yorum geldi.

İçerde'nin Melek'i Bensu Soral çiçekli bikinisiyle mest etti!

Bensu Soral Yol Ayrımı, Vicdan, Tatlı Küçük Yalancılar, Cam Tavanlar, İçerde gibi yapımlarda rol aldı.

İçerde'nin Melek'i Bensu Soral çiçekli bikinisiyle mest etti!

Ödüllü oyuncu dizi projelerinin yanı sıra sinema, reklam projelerinde de yer aldı.

İçerde'nin Melek'i Bensu Soral çiçekli bikinisiyle mest etti!

Bensu Soral, kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın kardeşidir.

İçerde'nin Melek'i Bensu Soral çiçekli bikinisiyle mest etti!

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Bensu Soral içerde
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