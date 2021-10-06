İçimizden Biri dizisi bitiyor mu? Final ne zaman?

Son Yaz, Uzak Şehrin Masalı, Baht Oyunu, Kazara Aşk ve İkimizin Sırrı dizilerinin ardından Show TV'de yayınlanan İçimizden Biri için de final kararı alındı.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞİKLİĞİ DE KURTARAMADI!

Süreç Film’in Show TV için çektiği İçimizden Biri dizisini ilk 3 bölümü pazar akşamları seyirciyle buluşmuştu. Kanal yönetimi ise dizinin yayın gününü değiştirerek salı akşamına almıştı. Geçtiğimiz akşam 4. bölümüyle ekrana gelen dizi, yeni gününde de reytinglerde istenilen sonucu alamadı. Total ve AB gruplarında ilk 10 program arasına giremeyen İçimizden Biri için final kararı alındı.

Ersoy Güler’in yazıp yönettiği dizi 6. bölümde ekrana veda edecek. Başrolünü Özge Yağız ve Bora Akkaş’ın paylaştığı dizide Mustafa Avkıran, Renan Bilek, Asuman Dabak ve Derya Alabora gibi usta isimler de rol alıyordu.



