YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

İçine kurutulmuş arı ekleyip satıyorlar! Denemek için akın ettiler

Japonya’nın Nagano bölgesindeki Omachi kentinde üretilen sıra dışı bir atıştırmalık, sosyal medyada yeniden gündem oldu. “Jibachi Senbei” adı verilen bu özel krakerlerin içinde gerçek kurutulmuş eşek arıları bulunuyor.

İçine kurutulmuş arı ekleyip satıyorlar! Denemek için akın ettiler
Gökçen Kökden

Japonya’nın Omachi kentinde üretilen sıra dışı bir atıştırmalık, görenleri şaşkına çeviriyor. “Jibachi Senbei” adı verilen geleneksel krakerler, içindeki gerçek kurutulmuş yaban arılarıyla,, turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgeye gelen birçok kişi, görüntüsü kadar tadıyla da konuşulan bu ilginç lezzeti deneyebilmek için sıraya giriyor.

İçine kurutulmuş arı ekleyip satıyorlar! Denemek için akın ettiler 1

İlk kez 2010’lu yılların ortasında dünya basınında yer alan ilginç yiyecek, Omachi’deki bir eşek arısı kulübünün yerel bir fırıncıyla iş birliği yapması sonucu ortaya çıktı. Amaç ise bölgenin kültürel mirasını farklı bir atıştırmalığa dönüştürmekti.

KRAKERLERİN İÇİNE GERÇEK ARILAR YERLEŞTİRİLİYOR

Üretim sürecinde yaşlı arı avcıları ormanlarda tuzak kurarak “digger wasp” olarak bilinen yenilebilir eşek arılarını topluyor. Daha sonra haşlanan ve kurutulan arılar, yerel bir fırıncı tarafından kraker hamurunun içine ekleniyor.

Ortaya çıkan görüntü ise görenleri şaşkına çeviriyor. Çünkü krakerlerin üzerinde onlarca siyah kurutulmuş arı açık şekilde görülebiliyor.

"YANIK ÜZÜM" TADINA BENZETİLİYOR

İçine kurutulmuş arı ekleyip satıyorlar! Denemek için akın ettiler 2

Jibachi Senbei’nin hamurunun hafif tatlı olduğu belirtilirken, kurutulmuş arıların tadı ise “yanmış kuru üzüm”e benzetiliyor.

Ancak ürünü deneyen bazı kişiler, paketi açıldığında ortaya çıkan kokunun balık yemini andırdığını söylüyor.

EN YÜKSEK PROTEİNLİ YENİLEBİLİR BÖCEKLERDEN BİRİ

Haberde yer alan bilgilere göre eşek arıları, yenilebilir böcekler arasında en yüksek protein oranına sahip türlerden biri olarak gösteriliyor. Her ne kadar çoğu kişi bu atıştırmalığı protein için tüketmese de, ürünün en dikkat çeken özelliklerinden biri bu olarak öne çıkıyor. Krakerlerde kullanılan arı türünün ise insan tüketimine uygun olduğu belirtiliyor.

Omachi’de üretilen Jibachi Senbei, yerel pazarlar ve bazı gurme dükkanlarda satılıyor. İlginç görüntüsü nedeniyle özellikle turistlerin dikkatini çeken ürünün, Japonya’da “denenmesi gereken en tuhaf atıştırmalıklardan biri” olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Özellikle ileri yaş grubundaki Japonların bu sıra dışı krakere ilgi gösterdiği belirtiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en kaliteli incirleri bu ilimizde! Filmlere konu olmuştuDünyanın en kaliteli incirleri bu ilimizde! Filmlere konu olmuştu
Yüksek rakımlardan geliyor, şehirde kapış kapış gidiyor!Yüksek rakımlardan geliyor, şehirde kapış kapış gidiyor!

Anahtar Kelimeler:
Japonya kurabiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddialarına açıklama!

"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddialarına açıklama!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Eşref Rüya ekranlara veda mı etti? Yapım şirketi duyurdu

Eşref Rüya ekranlara veda mı etti? Yapım şirketi duyurdu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

BİM'e para sayma makinesi geliyor! 23 Mayıs 2026 BİM kataloğu

BİM'e para sayma makinesi geliyor! 23 Mayıs 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.