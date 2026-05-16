İçine kurutulmuş arı ekleyip satıyorlar! Denemek için akın ettiler

Japonya’nın Omachi kentinde üretilen sıra dışı bir atıştırmalık, görenleri şaşkına çeviriyor. “Jibachi Senbei” adı verilen geleneksel krakerler, içindeki gerçek kurutulmuş yaban arılarıyla,, turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgeye gelen birçok kişi, görüntüsü kadar tadıyla da konuşulan bu ilginç lezzeti deneyebilmek için sıraya giriyor.

İlk kez 2010’lu yılların ortasında dünya basınında yer alan ilginç yiyecek, Omachi’deki bir eşek arısı kulübünün yerel bir fırıncıyla iş birliği yapması sonucu ortaya çıktı. Amaç ise bölgenin kültürel mirasını farklı bir atıştırmalığa dönüştürmekti.

KRAKERLERİN İÇİNE GERÇEK ARILAR YERLEŞTİRİLİYOR

Üretim sürecinde yaşlı arı avcıları ormanlarda tuzak kurarak “digger wasp” olarak bilinen yenilebilir eşek arılarını topluyor. Daha sonra haşlanan ve kurutulan arılar, yerel bir fırıncı tarafından kraker hamurunun içine ekleniyor.

Ortaya çıkan görüntü ise görenleri şaşkına çeviriyor. Çünkü krakerlerin üzerinde onlarca siyah kurutulmuş arı açık şekilde görülebiliyor.

"YANIK ÜZÜM" TADINA BENZETİLİYOR

Jibachi Senbei’nin hamurunun hafif tatlı olduğu belirtilirken, kurutulmuş arıların tadı ise “yanmış kuru üzüm”e benzetiliyor.

Ancak ürünü deneyen bazı kişiler, paketi açıldığında ortaya çıkan kokunun balık yemini andırdığını söylüyor.

EN YÜKSEK PROTEİNLİ YENİLEBİLİR BÖCEKLERDEN BİRİ

Haberde yer alan bilgilere göre eşek arıları, yenilebilir böcekler arasında en yüksek protein oranına sahip türlerden biri olarak gösteriliyor. Her ne kadar çoğu kişi bu atıştırmalığı protein için tüketmese de, ürünün en dikkat çeken özelliklerinden biri bu olarak öne çıkıyor. Krakerlerde kullanılan arı türünün ise insan tüketimine uygun olduğu belirtiliyor.

Omachi’de üretilen Jibachi Senbei, yerel pazarlar ve bazı gurme dükkanlarda satılıyor. İlginç görüntüsü nedeniyle özellikle turistlerin dikkatini çeken ürünün, Japonya’da “denenmesi gereken en tuhaf atıştırmalıklardan biri” olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Özellikle ileri yaş grubundaki Japonların bu sıra dışı krakere ilgi gösterdiği belirtiliyor.