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'İçine şeytan kaçtı' diyerek annesini öldüren adam 'akıllı' çıktı!

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YAŞAM  | 11.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

Bursa’nın Kestel ilçesinde annesi Şükriye Yılmaz’ı (56) ‘içine şeytan kaçtı’ diyerek, başını duvara vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilen Tayfun Yılmaz (27), Yargıtay'ın kararı, 'akli dengesinin araştırılmasını' istereyek, bozmasının ardından yapılan muayenede ‘akıllı’ çıktı. “Annemi öldürme kastım yoktu. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” diyen Yılmaz, yeniden ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

'İçine şeytan kaçtı' diyerek annesini öldüren adam 'akıllı' çıktı!

Olay, Vani Mehmet Mahallesi Nur Sokak'taki evde 5 yıl önce meydana geldi. Mühendislik bölümünde okuduğu üniversiteyi yarıda bırakan Tayfun Yılmaz, olay günü annesi Şükriye Yılmaz ile yaşadığı 3 katlı binanın çatı katında 3 arkadaşı ile birlikte alkol almaya başladı. Bir ara alt kattaki eve inen Yılmaz, arkadaşlarıyla alkol almasına tepki gösteren annesi Şükriye Yılmaz ile tartışmaya başladı. Yılmaz annesini, başını duvara vurarak, öldürdü. Cinayet komşuların polisi araması üzerine ortaya çıktı. İhbar ile eve gelen polis, annenin cansız bedenini buldu. Olaydan sonra kaçan şüpheli ise saklandığı arkadaşlarının evinde yakalandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Tayfun Yılmaz ilk ifadesinde, “Annem büyü yapıyordu. Bu yüzden onu iblis, şeytan gibi gördüm ve duvara vura vura öldürdüm. Ne yaptığımın farkında değildim. Daha sonra alkol alıp Okan isimli arkadaşımın evine gidip, saklandım” dedi. Bu ifade üzerine Okan Y. de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Tayfun Yılmaz tutuklanırken, Okan Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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"ANNEMİ ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda Tayfun Yılmaz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak temyiz edilen kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi 'sanığın akli dengesinin araştırılması' gerektiğini bildirerek, bozdu. Yeniden görülen davanın karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığı ile katılan tutuklu sanık Tayfun Yılmaz son söz olarak, “Annemi öldürmem bir kaza sonucuydu. Annemi öldürme kastım yoktu. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi. Tutuksuz sanık Okan Y. ise suçlamaları kabul etmedi.

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"AKILLI" ÇIKTI

Mahkeme sanık hakkında İstanbul Tıp Kurumu'nca akli dengesinin yerinde olduğu yönünde verilen raporun dava dosyasına ulaştığını belirterek, Tayfun Yılmaz’ı yeniden ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar veren makhekeme öldürülen Şükriye Yılmaz’a tekme attığı iddiasıyla suçlanan ve ilk yargılamada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Okan Y. hakkında ise suçun şikayete bağlı olması nedeniyle cezaya yer olmadığına karar verdi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
bursa kestel cinayet yargıtay

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