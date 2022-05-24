İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Başkomutanım, tekmil veriyorum" diyerek duyurdu! Amanoslar temizlendi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinden gelen acı haberlerin ardından bölgede hareketlilik sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda biri yeşil biri gri kategorideki iki teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Başkomutanım, tekmil veriyorum:

Amanoslar temiz!

Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat;

biri yeşil,

biri gri kategoride

2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı.

Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak..."

Başkomutanım, tekmil veriyorum:

Amanoslar temiz❗



Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat;

biri YEŞİL,

biri GRİ KATEGORİDE

2️⃣ TERÖRİSTİN hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı.



Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 24, 2022



