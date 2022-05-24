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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Başkomutanım, tekmil veriyorum" diyerek duyurdu! Amanoslar temizlendi

24.05.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimizin şehit olmasının ardından bölgede operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, biri yeşil biri gri kategorideki iki teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Başkomutanım, tekmil veriyorum" diyerek duyurdu! Amanoslar temizlendi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinden gelen acı haberlerin ardından bölgede hareketlilik sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda biri yeşil biri gri kategorideki iki teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Başkomutanım, tekmil veriyorum:

Amanoslar temiz!

Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat;
biri yeşil,
biri gri kategoride
2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı.

Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak..."


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şehit Süleyman Soylu

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