TREND

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Kritik ilde kaç Suriyeli oy kullanacak?

okan.akin okan.akin
HABER  | 17.01.2019 19:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki seçmen sayısının 1 milyon 78 bin 420, vatandaşlık kazanan Suriyeli seçmen sayısının ise 12 bin 596 olduğu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Kritik ilde kaç Suriyeli oy kullanacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın Hatay'ın bazı ilçelerinde Suriyelilerin aday olması durumunda kazanabilecek durumda olduklarını yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

TWİTTER HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Soylu, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımında, "Hatay Belediye Başkanı bir yönetici sorumluluğundan uzak, Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor. Seçim hesabı için... Yalan bulaşıcıdır dikkat." ifadelerine yer veren Soylu, Hatay'ın ilçelerindeki seçmen sayıları ile vatandaşlık kazanan Suriyeli seçmen sayılarını da paylaştı.

12 BİN SURİYELİ OY KULLANACAK

Paylaşımda Hatay'daki seçmen sayısının 1 milyon 78 bin 420, vatandaşlık kazanan Suriyeli seçmen sayısının ise 12 bin 596 olduğu, Suriyeli seçmen oranının yüzde 1,17 olarak gerçekleştiği belirtildi. Aynı paylaşımda, vatandaşlık kazanan Suriyeli sayısının 20 bin 793, vatandaşlık kazanamayan Suriyeli sayısının ise 232 bin 757 olduğu kaydedildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, daha önce Twitter hesabından "Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp 'Ben başkan adayıyım.' dese şu an kazanabilecek durumda. 5 sene sonra Kırıkhan'ı kazanabilecek durumda olacak. 10 sene sonra Hatay'ı kazanabilecek durumda olabilecek." mesajını paylaşmıştı.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Gece mi gündüz mü belli değil!Gece mi gündüz mü belli değil!
İstanbullulara ulaşım müjdesi! Metro ve metrobüs ağı genişliyorİstanbullulara ulaşım müjdesi! Metro ve metrobüs ağı genişliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süleyman soylu hatay Suriyeli Suriyeli oy

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında Bahçeli'nin prompter öfkesi!

Canlı yayında Bahçeli'nin prompter öfkesi!

Milyonlarca telefon sahibine çok önemli uyarı!

Milyonlarca telefon sahibine çok önemli uyarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say kararı! Konserine gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say kararı! Konserine gidecek

Devlet Bahçeli de #10yearschallenge akımına katıldı

Devlet Bahçeli de #10yearschallenge akımına katıldı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Hastaneyi çığlıklarıyla inletti! Karın ağrısı şikayetiyle gitti...

Hastaneyi çığlıklarıyla inletti! Karın ağrısı şikayetiyle gitti...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ünlü ralliciden milyonluk kaza!

Ünlü ralliciden milyonluk kaza!

Herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı

Herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar kalınlığı 2 metreyi aştı, evler beyaz örtü altında kaldı

Gece mi gündüz mü belli değil!

İstanbullulara ulaşım müjdesi! Metro ve metrobüs ağı genişliyor

İstanbullulara ulaşım müjdesi! Metro ve metrobüs ağı genişliyor

Antalya'da hastaneyi çığlıklarıyla inletti! Karın ağrısı şikayetiyle gitti...

Hastaneyi çığlıklarıyla inletti! Karın ağrısı şikayetiyle gitti...

Müge Anlı, Palu ailesinin itirafını açıkladı!

Palu ailesiyle ilgili şoke eden gelişme! Müge Anlı...

Komedi Diyarı Facebook sayfası isim değişikliği hakkında

Komedi Diyarı Facebook sayfası isim değişikliği hakkında

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de ‘Tanker Bank’! Emniyet uyardı

Emniyet uyardı! Herkesi ilgilendiriyor: Hemen 155'i arayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.