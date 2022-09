İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli'nde muhtarlarla bir araya geldi: (1)

KIRKLARELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan rica ettik. Müze ve ören yerlerine köy ve mahalle muhtarlarımız artık muhtarlık kimlik kartlarıyla ücretsiz olarak girebilecekler." dedi.

Soylu, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, muhtarlık kurumunu tekrar kamu yönetiminin merkezine alan gerek kurumsal ihtiyaçlarıyla gerekse işlevselliği ile muhtarlık kurumunu çok daha farklı bir noktaya taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, muhabbetlerini ve başarı dileklerini ilettiğini söyledi.

Dün gece Van Bahçesaray'da olduğunu anlatan Soylu, "Van'da bir güvenlik toplantısı yaptık. Hem Şırnak hem Hakkari hem de Ağrı sınır illerimizi özellikle kendi çerçevesine alan bir güvenlik toplantısı yaptık. Ardından STK'ler ile birlikte olduk, hem esnafımızı ziyaret ettik hem de gece Bahçesaray'a gittik. Onların da selamlarını hürmetlerini sizlere iletmek istiyorum." diye konuştu.

Bu tür toplantıların, yerelde görev yapanlarla bir araya gelmenin, çalışma alanlarıyla ilgili istişare etmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendilerine geçtiğini, bunun aynı zamanda bir çalışma modeli olduğunu vurgulayan Soylu, "Aile İçi Kadına Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantılarımız var. Uyuşturucuyla Mücadele Koordinasyon Toplantılarımız var ve afetle de ilgili koordinasyon toplantılarımız var. Tıpkı bunun gibi muhtarlar buluşması yapıyoruz. Valiler ve kaymakamlar kendi görev alanlarında yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Sizlerin de takip ettiğiniz gibi son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizzat yönlendirmesi ve talimatlarıyla muhtarlık kurumuna yeni bir hareket getirdik. Özellikle kurumsal ve aidiyet anlamında adımlar attık. Özlük haklarında ve diğer konularda düzenlemelere gittik ve bunları da sürekli geliştiriyor, yeni adımların planlamasını yapıyoruz. Sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması, silah ruhsat harcı alınmaması gibi birçok adımı gerçekleştirdik. Son olarak muhtar ödenekleri bir katsayıya bağlıydı ama netice itibarıyla o katsayı ile temel ücretler arasında bir farklılık söz konusu oluyor, hep beraber bu iyileştirmeyi yapmak için de çaba sarf ediyoruz. Şimdi onu da uzun zamandır bizim de arzu ettiğimiz şekilde asgari ücret seviyesine, TBMM'de milletvekillerimizle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla birlikte çıkan kanunla asgari ücret seviyesine endekslendi. Şu anda asgari ücret arttıkça herhangi bir ayarlamaya gerek kalmadan asgari ücret seviyesiyle devam edecek."

Muhtarlıkla ilgili kurumsallık anlamında adımlar atıldığına işaret eden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"19 Ekim Muhtarlar Günü ilan etti kıymetli Cumhurbaşkanı'mız. Muhtarlarımıza Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzden muhtar seçilir seçilmez bir ay içerisinde kendilerine gönderdiğimiz kimlik kartı da İçişleri Bakanlığında Muhtarlar Daire Başkanlığı bünyesinde kendilerine gönderiliyor. Bu esnada yine bu dönem içerisinde yine kıymetli Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Muhtarlar Daire Başkanlığı kuruldu. Muhtarlarımızın talep ve şikayetlerini takip edebilen merkezle ilişkilerini güçlendirmek üzere Muhtar Bilgi Sistemi'ni kurmak bu dönemin önemli adımlarından birisi oldu. Bu anlamda attığımız son adım da şu oldu, Muhtarlar Konfederasyonu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsü kazandı. Bunun da önümüzdeki günlerde muhtarlarımıza elbette çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Öbür taraftan Ankara'daki Muhtar Evi inşaatımız da devam ediyor. Geçen ocak ya da şubat ayında bu konuyla ilgili bir adım atmıştık. Allah nasip ediyor, 140 gün içerisinde, neredeyse 4-5 ayda eski binayı yıktık, yeni bir binayı tanzim ettik. İçinde tefrişatı da dahil olmak üzere bu ayın sonuna kadar yani 19 Ekim'den önce eylül sonuna kadar Ankara'nın merkezinde, Akay Caddesi'nde tamamen muhtarlarımızın hizmetine yönelik bir Muhtarlar Evi binasını, Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizimle birlikte olacak. İnşallah bu binanın açılışı da orada bir vesileyle gerçekleştirilmiş olur."

Bakan Soylu, muhtarlık binalarının yer tahsisi sorununu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çözmek için hazırlıklar yaptıklarını ve çalışmalarda sona geldiklerini ifade etti. Muhtarlık binası isteyen muhtarların taleplerini almaya devam ettiklerini, maliyetlendirme planlarının gerçekleştirildiğini belirten Soylu, binaların yerel mimariye uygun şekilde yapılması için proje çalışmalarının bitirildiğini dile getirdi.

Soylu, 19 Ekim'de 100 muhtarlık binasının temel atma töreniyle bu adımı gerçekleştirmiş olacaklarını ifade ederek, "Bize talepte bulunan muhtarlarımızdan yeri hazır olanların veya yerini bizim hazır edebildiklerimiz, yerini bulabildiklerimizin 100 muhtarlık binasının başlangıcını da yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu irade ile birlikte başlatmış olacağız. Bunu bütün Türkiye geneline yaymış olacağız. İlk adımımızı atıyoruz. Kırklareli'nde hizmet binası bulunmayan muhtarlık sayımız da 39. İnşallah bunu da bir plan dahilinde çok hızlı bir şekilde 19 Ekim'den sonra ortaya koyacağımız bir planlamaya da bunu gerçekleştirmeye çalışacağız." diye konuştu.

- Muhtarlar kimlik kartıyla müze ve ören yerlerine girebilecek

Muhtarlar için bir yeniliği daha hayata geçirdiklerini dile getiren Soylu, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan rica ettik. Müze ve ören yerlerine köy ve mahalle muhtarlarımız artık muhtarlık kimlik kartlarıyla ücretsiz olarak girebilecekler." dedi.

Bakan Soylu, özellikle kadın muhtarların binaları için güvenlik kamerası beklentileri olduğunu, bunun için çalışma yapıldığına işaret etti. Çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu proje bütün kadın muhtarlıklarımızı kapsayacak. Kadın, erkek, bütün muhtarlarımızı kapsayacak bir şekilde planlandı. Burada bir öncelik sırası takip ettik. Sağ olsun erkek muhtarlarımız da öncelik ortaya koydular. Bu öncelik sırasını gerçekleştirdik. Kadın muhtarlarımızın da özellikle bu kamera sistemlerini tamamlamış olduk. Kırklareli'mizde de 16 kadın muhtarımız var. Talep eden kadın muhtarlarımıza bu kurulum tamamlanmıştır. Galiba 12 kadın muhtarımız talep etti 4'ü talep etmedi. Biz de 12'sini bunun hemen tamamlamış olduk."

Mekansal Adrese Kayıt Sistemi'ni (MAKS) muhtarların kullanımına açtıklarını anımsatan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu modül deyim yerindeyse dijital alanda hepimizin eli kolu oldu. 50 bin muhtarımızın 45 bin 115'i MAKS projesini aktif olarak kullanmaktadır. Kırklareli'nde ise bu sistemi 287 muhtarımızın tamamı kullanmaktadır. Biraz önce söylediğim 50 bine yakın muhtarımıza da Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi projesiyle ilgili eğitimimizi de bir vesile ile verdik. Buna şüpheli adres bildirimi sorgulama yöntemini de ekledik. Bu şu demek. Yani bir vatandaşla ilgili. Siz yazıyorsunuz, nüfus idaresi, kaymakamlık, karakol gelene kadar 3, 3,5 ayı geçiyor. Yanlış mı söylüyorum? Veya gelmiyor yani. Öyle de oluyor. Sonra bunu bir muhtarlar toplantısına arkadaşlarımızla beraber değerlendirdiğimizde hemen bunu bir modül içerisine atalım ve bütün kurumlara, kaymakamlığa, emniyete, karakola ve nüfusa 15 gün süre versinler. Yani muhtarımızı bir tartışmanın içerisinde bulundurmayalım, bir tartışmanın içerisine çekmeyelim. Yarın olabilecek herhangi bir hepimizi üzebilecek bir olayda da hem sorumlu tutmayalım hem vicdan azabıyla, her birimizi karşı karşıya bırakmayalım."

-"118 bin metruk binadan 90 bini yıkıldı"

Soylu, geçen kasım ayında valilik ve belediyelerce tespiti yapılan metruk binaların MAS'a eklenmesine de imkan tanındığını vurguladı.

Güvenliğin sadece muhtarın işi olmadığını ancak böyle bir durumda muhtarın güvenlik problemiyle karşı karşıya kalacağı bir alan olduğunu ifade eden Soylu, "Biz uyuşturucuyla ilgili bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bazen bana söylediğim sözler nedeniyle kızıyorlar, varsın kızsınlar. Türkiye'de 118 bin metruk bina tespit ettik, kolay da tespit etmedik, önce 60 bin 70 bin oldu ben biraz zorlayınca 100 bin oldu, 118 bin oldu. Türkiye'de bulunan 118 bin metruk binanın 90 binini yıktık, 15 binini restore ettik, 15 bini de şu an yıkılmayı bekliyor yani 103 bin metruk binayı metruk bina olmaktan çıkardık." dedi.

Soylu bu yapıların mahalle sakinlerini tedirgin eden alanlar olarak kullanıldığını belirtti.

-117 bin kişi uyuşturucudan tutuklu bulunuyor

Soylu Türkiye'deki uyuşturucuyla mücadele konusuna da değindi. Salondakilere "Türkiye'de uyuşturucu suçundan cezaevinde kaç kişi var, biliyor musunuz?" diye soran Soylu, "117 bin kişi" dedi.

Sahada uyuşturucuyla büyük bir mücadele verildiğinin altını çizen Soylu, şöyle sürdürdü:

"Şu an cezaevinde uyuşturucudan yatanların sayısı 117 bin, 15 Temmuz tarihinde bu rakam 35 bindi, sahada çok ciddi bir mücadele ortaya koyuyoruz. Geçen gün Amerika'dan bir arkadaşımız geldi, bir süre orada yaşayan biri şu an Amerika'nın her yerinden uyuşturucu kullanmak serbest, kafelerde kafeteryalarda uyuşturucu kokusundan başka bir kokuya rastlanılmıyor. Bir de bu cinsiyetsizlik denen bir kavram var ya LGBT denen şeyler bir de o her tarafta yaygınlaştı, karşı çıkmak bile günah, kimse bir şey söyleyemiyor, öyle bir baskı altına almışlar. Metruk binalarla mücadelemizi ortaya koymamızın sebebi biz uyuşturucudan yakaladığımız her kişiye anket yapıyoruz. 'Başladıysan nerede başladın?', 'Neyle kaç yaşında başladın?', 'Ailen var mı?', 'Nerede kullanıyorsun, sana kim başlattı?' gibi sorularla esas itibarıyla karşı karşıya kaldığımız problemin nasıl çözüleceğini ortaya koyan bir süreci değerlendiriyor ve politikalarımızı da buna göre ortaya koyuyoruz."

Uyuşturucunun metruk binalar dışında park ve arabalarda kullanıldığına dikkati çeken Soylu, bunlarla ilgili de parkları aydınlatma, polis ve jandarma denetimi gibi pek çok önlem alındığını kaydetti.

(Sürecek)