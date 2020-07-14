İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Burada hem bu hasarın temizlenmesi açısından hem de bir daha bu meselelerle karşılaşmamak üzere alınması gereken tedbirler tüm bakanlıklar çerçevesinde planlanıyor. Hem hasar tespit konusunda, diğer meselel