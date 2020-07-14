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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hasar tespit çalışmaları başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri buradalar. Akşamdan beri tüm ekipler çalışıyor."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hasar tespit çalışmaları başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri buradalar. Akşamdan beri tüm ekipler çalışıyor."

RİZE HABERLERİ  | 14.07.2020 10:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hasar tespit çalışmaları başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri buradalar. Akşamdan beri tüm ekipler çalışıyor."


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