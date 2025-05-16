İdam edilen mahkumun son sözleri olay oldu! Aklına Trump geldi, bakın ne dedi!

Bir zamanlar kolluk kuvvetlerine mensup bir kişiye 70 kadını öldürdüğünü övünerek söyleyen, kendini seri katil olarak tanımlayan Glen Rogers 15 Mayıs günü idam edildi. Yetkililer , 62 yaşındaki Glen Rogers'ın Florida Eyalet Hapishanesinde ölümcül enjeksiyon yapıldığını ve saat 18.16'da öldüğünü açıkladı.

GENÇ KADINI ACIMASIZCA ÖLDÜRMÜŞTÜ

Glen Rogers, 1995 yılında Tampa’daki bir barda 34 yaşındaki Tina Marie Cribbs ile tanıştı. Genç kadın, arkadaşlarına sadece 15 dakikalığına gideceğini söyleyerek Rogers ile birlikte bardan ayrıldı. Ancak o gece bir daha geri dönmedi. Annesi Mary Dicke, planladıkları gibi kızıyla buluşmak için bara geldiğinde Cribbs’i bulamadı ve yaklaşık bir buçuk saat gelmesini bekledi. Cribbs'in ertesi gün işe gitmemesi üzerine, ailesi polise haber verdi.

Cribbs’in cesedi birkaç gün sonra, Rogers’ın kaldığı moteldeki bir odanın küvetinde bulundu. Giyinik halde, sırtüstü yatarken bulunan Cribbs’in göğsünden ve kalçasından bıçaklandığı, vücudunda ise kendini korumaya çalışırken oluştuğu düşünülen pek çok yara olduğu bildirildi. Olay yerinde kanlı havlular ve ıslak giysilere de rastlandı. Ayrıca Rogers’ın Kentucky’de yakalandığında kullandığı aracın da Cribbs'e ait olduğu belirtildi. Gözaltına alındıktan sonra 70 kadını daha öldürdüğünü itiraf etti.

İDAM EDİLİRKEN AKLINA TRUMP GELDİ

Rogers, idamından hemen önceki sözleriyle ölmeden önce gündem olmayı başardı. Aklına Trump'ı getiren mahkum, "Başkan Trump, Amerika'yı harika yapmaya devam et. Gitmeye hazırım." dedi.

Tampa Bay Times'ın haberine göre Rogers perşembe günü son yemeğinde pizza, çikolatalı kek yedi ve bir soda içti.