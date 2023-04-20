İddia nasıl yazılır, iddia yazımı nasıl olmalıdır? İddia mı iddaa mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İddia yazımı ile ilgili pek çok kişi merak içindedir. Bu kelime günlük yaşamda oldukça sık kullanılır ve yanlış kullanımlarıyla da çokça karşılaşılır. Bunu önlemek için ise kelimenin doğru yazımına bakmak ve öğrenmek gerekir. Dil bilgisine aykırı, yazım yanlışı içeren bir şekilde bu kelimeyi yazmak ise Türkçeyi yanlış kullanmaya neden olur. TDK sayesinde hem kelimenin doğru yazılı hem de anlamı öğrenilebilir.

İddia nasıl yazılır?

Dilimize Arapçadan geçen iddia kelimesi, yan yana iki sesli ve iki sessiz harf bulundurduğu için yazımı esnasında kafa karıştırabilir. Ayrıca okunuşundan dolayı da bu kelimeyi yanlış yazan pek çok kişi vardır. İddia TDK sözlüğüne göre “kendinde bulunmayan bir özelliği ya da durumu varmış gibi gösterme durumu” anlamına gelir. İddia yazımı sırasında sıklıkla yanlışlık yapılır. Bu kelimenin doğru yazılışı ise her zaman iddia şeklindedir.

İddia mı iddaa mı?

İddia kelimesi okunuş olarak bazı soruları beraberinde getirebilir. Yan yana bulunan i ve a sesli harfleri dolayısıyla okunuş esnasında sanki sonda iki a harfi varmış gibi olabilir. Ancak yazılışı esnasında iddaa şeklinde kullanım imla hatasına neden olur. Zaten dilimize farklı bir dilden geçtiği için iki sesli harf yan yana gelmiştir. Yani tamamen Türkçe bir kelime değildir ancak dilimizde Türkçeleşmiştir. İddia şeklinde yazıldığında doğru kullanılır.

İddia yazımı ile ilgili örnek cümleler

İddia doğru yazılışı ile ilgili TDK sayesinde bilgi alınabilir. Kelimelerin yazılışı konusunda güvenli kaynak olan TDK, insanların merakını giderir. TDK’ye göre iddia kelimesinin doğru yazılışı iddia şeklindedir. Bu kelime cümle içinde hem doğru hem de yanlış bir kullanım örneği olarak aşağıda verilmiştir: