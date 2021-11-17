İddialar peş peşe geldi! Sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Eda Ece ile MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna aşk mı yaşıyor? Menajerinden açıklama geldi

Eda Ece ile Danilo Zanna arasında çıkan aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü. 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten boşanmaya hazırlanan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna'nın sık sık Eda Ece ila bir araya geldiği iddiası ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili Yasak Elma dizisinin oyuncusu Eda Ece’nin menajerinden açıklama geldi.

BOŞANMA KARARI ALDILAR

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye’de Tuğçe Demirbilek’le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu. 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.

"UZUN SÜREDİR GÖRÜŞMÜYORUZ"

Menajeri aracılığıyla tv100'ü arayarak açıklamalarda bulunan Eda Ece ortaya atılan iddia ile ilgili olarak, Danilo Zanna ile arkadaş olduklarını ama uzun süredir görüşmediklerini sadece 2016 yapımı 'Görümce' adlı filmde rol aldıklarını açıkladı.

EDA ECE - BUĞRAHAN TUNCER ÇİFTİ AYRILDI MI?

Öte yandan yaklaşık üç yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in, ilişkilerine yeniden nokta koyduğu iddia edildi.





