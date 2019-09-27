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İddialı yarışçının zor anları! Böyle suya çakıldı

Betül Kurucu Betül Kurucu
EĞLENCE  | 27.09.2019 15:25 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın kanyon etabında, kütük üzerinden geçerken suya düşen İngiliz sporcuya görevliler yardım etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışların üçüncü günü kanyon etabıyla devam ediyor.

Aralarında Graham Jarvis, Wade Young, Mario Roman ve Travis Teasdale gibi sporcuların da yer aldığı, 28 ülkeden 260 sporcunun mücadele ettiği 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın zorlu 35 kilometrelik kanyon etabında, sporcular zaman zaman kazalar yaşadı.

İngiliz sporcu Charlie Frost, bitiş noktasına yakın noktada suyun üzerine konulan kütük üzerinden geçerken motosikletinin kontrolünü kaybetti. Motosikleti sağa, kendisi sola savrulup suya düşen Frost'un imdadına, görevliler ve enduroseverler yetişti.

Motosikletini çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıp yeniden çalıştırmayı başaran Frost, alkışlar eşliğinde bitiş noktasına ulaştı.

Charlie Frost, AA muhabirine yaptığı açıklamada, izleyicilerin "soldan git" isteği üzerine köprüde şov yapmak istediğini anlattı.

"Şov yapayım derken motorum sağa, ben sol tarafa suya düştüm." diyen Frost, şöyle devam etti:

"Bacağımı vurdum. Çevredekiler sudan çıkmama ve motorumu kaldırmama yardımcı oldular. Sonuçta yarışı bitirebilmek güzeldi. Etabın başlangıcı çok zorluydu. Kanyonda çok büyük kayalar vardı. Birkaç yerde kayboldum. Etabın sonuna doğru hızlandım. Yarın 4-4,5 saat sürmesini beklediğim son dağ etabı var. O etapta da bitiş noktasına ulaşmak istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kanyon

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