MAGAZİN

İdil Fırat kocası Mert'in doğum gününü kutladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.01.2019 12:13 | Son Güncelleme

Oyuncu İdil Fırat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla eşi Mert Fırat'ın yeni yaşını kutladı.

İdil Fırat kocası Mert'in doğum gününü kutladı

Geride bıraktığımız yıl eylül ayında dünya evine giren İdil ve Mert Fırat çifti mutluluklarını sevenleriyle paylaşmaktan geri durmuyor. Zaman zaman birlikte çıktığı gezintilerde muhabirler tarafından görüntülenen ikili hemen her zaman rahat tavırlarıyla dikkat çekerken aynı zamanda sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birbirlerini ne kadar büyük bir aşkla sevdiklerini de gözler önüne seriyor. Son olarak İdil Fırat hesabından paylaştığı satırlarla eşi Mert Fırat’ın yeni yaşını kutladı. İşte İdil Fırat’ın o satırları:

“Her gün yeniden aşık olduğum adam… İyi ki doğmuşsun, iyi ki birbirimizi bulmuşuz. Her günümüz, her senemiz bir öncekinden daha güzel geçsin. Seni çok seviyorum canım sevgilim…”

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İdil Fırat Mert Fırat

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