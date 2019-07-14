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İdil Fırat Sezen Aksu'nun doğum gününü kutladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2019 13:28 | Son Güncelleme

İdil Fırat, bir dönem babası Önder Fırat ile aşk yaşayan Sezen Aksu'nun doğum gününü paylaştığı duygusal notla kutladı.

İdil Fırat Sezen Aksu'nun doğum gününü kutladı

Sezen Aksu 2004-2006 arasında iş insanı Önder Fırat ile aşk yaşamıştı.

Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat o dönemde çok iyi anlaştığı Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu'nun doğum gününü unutmadı.

"SENİ DÜNYALAR KADAR ÇOK SEVİYORUM"

Mert Fırat, aralarından su sızmayan Sezen Aksu'ye Mert Fırat'la olan nişanına davet ederek aile fotoğrafı çektirmişti. İdil Fırat, "Beni bir doğurmadığı kaldı, cici annelerin şahıdır" dediği şarkıcıyı şu sözlerle kutladı:

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"İyi ki doğdun canımın ta içi Sezoşum, iyi ki varsın. Her geçen gün her birimize iyiliği, şefkati, merhameti ve başkaldırmayı öğretiyorsun. Seni dünyalar kadar çok seviyorum!"

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minik serçe İdil Fırat Sezen Aksu İdil Fırat

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