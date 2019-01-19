MAGAZİN

İdil ve Mert Fırat fil yetimhanesini ziyaret etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.01.2019 10:57 | Son Güncelleme

Karısı İdil Fırat ile Tayland tatiline çıkan oyuncu Mert Fırat buradan paylaştığı karelerle takipçilerini mutlu ediyor.

İdil ve Mert Fırat fil yetimhanesini ziyaret etti

8 Eylül 2018’de Alaçatı’da nikâh masasına oturan Mert Fırat ile İdil Fırat’ın Tayland tatili tüm hızıyla sürüyor. İstanbul’un kalabalığından uzaklaşıp kafalarını dinleme fırsatı bulan karı koca, buradan paylaştıkları keyifli karelerle dikkat çekiyor.

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‘FİLLERLE SARILIP ÖPÜŞTÜK’

Mert Fırat, Tayland tatilinde çektiği fotoğrafları Instagram hesabından “Bugün fil yetimhanesine gittik. Kurtarılmış filleri, yıkadık, temizledik, besledik, sarılıp öpüştük vedalaştık” notuyla paylaştı.



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Anahtar Kelimeler:
Mert Fırat İdil Fırat fil yetimhanesi

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