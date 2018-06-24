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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli neden ayrıldı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2018 12:29 | Son Güncelleme

1 yıldır sevgili olan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ayrıldı. Ayrılık sonrası Yasemin Şefkatli'yi takipten çıkartarak fotoğraflarını silen İdo Tatlıses, "Çok değerli bir ilişkinin sonuna geldim" dedi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli neden ayrıldı?

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu, şarkıcı İdo Tatlıses bir yıldır model Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyordu.

Yasemin Şefkatli geçen hafta Instagram'da seksi bir fotoğrafını paylaştı.

Çılgına dönen İdo sevgilisine bu kareyi sildirtti. Poz gitti, ama çıkan kavga bitmedi!

Krizi aşamayan sevgililer birbirlerini önce hayatlarından sonra Instagram'dan çıkardılar.

İdo Tatlıses dün de meraklı takipçileri için şu açıklamayı yaptı:

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''Her güzel şeyin bir sonu varmış. Böylesi güzellikleri yaşamama sebep olan bir birlikteliği sonlandırmak kolay değil. Ama hayat devam ediyor. Yasemin'le ortak karar alarak ilişkiyi sonlandırdık. Hatırasının, iki insan arasında yaşanılan mutlulukların hâlâ değerli olduğunu unutmamak lazım.''


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Yasemin Şefkatli ido tatlıses

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