İdo Tatlıses'in bedelli askerlik yapacağı yer belli oldu!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, bedelli askerlik hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde bedelli askerlikten faydalanacak kişilerin silah altına girecekleri yerler ve celpler açıklanırken, İdo Tatlıses'in de vatani görevini yerine getireceği yer belli oldu.

TEKİRDAĞ'DA ASKER OLACAK

İdo, bu yıl ekim ayında Tekirdağ'da askerliğini yapacak.

İdo, bedelli askerlikle ilgili, "Etrafımda bir çok arkadaşım bu haktan yararlanacak ama ben düşünmüyorum, zaten şu an üniversite okuyorum" yanıtını vermişti.

Daha sonra karar değiştiren ünlü şarkıcı, bedelli askerlik yasasından faydalanarak, "Herkes gidiyor, ben neden gitmiyorum? Aptallık olur benim gitmemem" demişti.

