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  4. İDOB, 2019'da 79 bin sanatseveri ağırladı

İDOB, 2019'da 79 bin sanatseveri ağırladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.12.2019 12:44 | Son Güncelleme

Opera, bale, konser, dans, çocuk oyunu ve müzikalleri sanatseverlerle buluşturan İDOB, toplam 157 kez "perde" dedi

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), yıl boyunca gerçekleştirilen çok sayıdaki etkinlikle, 79 bine yakın sanatseverle buluştu.

Birçok temsili kapalı gişe olan, zaman zaman Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'ndeki temsiller öncesi yaşanan uzun kuyruklarla dikkati çeken İDOB etkinlikleri, İstanbullulara dolu dolu bir opera ve bale yılı yaşattı.

İDOB sanatçılarının sahne aldığı ve Minkus'un "Don Kişot" ve Çaykovski'nin "Uyuyan Güzel" eserlerinin de aralarında yer aldığı 33 bale etkinliği 18 bin 825 izleyiciyi ağırladı.

Repertuvarında Massenet'in "Don Kişot", Gounod'nun "Faust", Donizetti'nin "Don Pasquale", Rahmaninof'un "Aleko", Verdi'nin "Falstaff", Bizzet'in "Carmen" ile Stravinski'nin "Hovardanın Sonu" eserlerinin de bulunduğu 25 opera gösterimi, 14 bin 100'ün üzerinde kişiyi konuk etti.

Yıl içinde "Minifest", "Güldestan" ve "Dans Ana-Log" eserlerine yer verilen modern dans gösterimlerinin sunulduğu 23 etkinliği izleyenlerin sayısı 8 bin 340 kişi oldu.

"İspanya Güneşi", "Açılış Konseri", "Yeni Yıl Konseri", "Napoliten Konseri", "Winterreisse", "Messa Da Requiem", "Cumhuriyet Konseri" ve "Senfonik Konser" gibi 46 konsere imza atan İDOB sanatçılarını 22 bin 500 kişi dinledi.

"Gezginci Çocuk", "Sihirli Flüt" ve "Dans Et Şarkı Söyle" eserlerinin de aralarında bulunduğu 15 çocuk oyununu 7 bin 800 çocuk izleyici keyifle takip etti.

"Yunus Emre" eseri gibi opera ve balenin bir arada sunulduğu 6 temsili 3 bin 400'e yakın kişi izledi.

"Mançalı Adam" müzikali 9 gösterimde 3 bin 800 izleyiciye ulaştı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, AA muhabirine yaptığı 2019 yılı değerlendirmesinde, Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) çıktıktan sonra kapasitelerinin düştüğüne dikkat çekerek, "Az görünse de bu bir başarı. Çünkü koltuk kapasitelerimiz çok kısıtlı. Yaklaşık 157 kez 'Perde' dediğimize göre, perde başına 500 kişi denk geliyor. Bunun dışında biletsiz sunduğumuz, yararlı konserlerimiz de etkinliklerimiz de var, Arkeoloji Müzesi Bahçesi ve fuaye konserleri gibi. Bunların da bu istatistikte yer almadığını düşünürsek, yaklaşık 90-100 bin kişiye denk gelen bir seyirci kapasitemiz söz konusu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bale dans İDOB opera

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