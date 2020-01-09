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  4. İDOB, Faust'u sahneleyecek

İDOB, Faust'u sahneleyecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

İDOB, Faust'u sahneleyecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Charles-François Gounod'nun başyapıtı "Faust" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Eser, 17,18, 21, 22, 24 ve 25 Ocak'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebilecek.

Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyduğu, Zdravko Lazarov orkestra şefliğini üstlendiği eserde sahne alan koroyu ise Aydın Karlıbel yönetecek.

Eserde, "Faust"u Erdem Erdoğan ve Hüseyin Likos, "Mephistopheles"i Zafer Erdaş ve Gökhan Ürben, "Marguerite"i Ayten Telek ve Gülbin Günay, "Valentin"i Caner Akgün ve Alper Göçeri, "Siebel"i Özge Kalelioğlu ve Deniz Likos, "Wagner"i Göktuğ Alpaşar ve Utku Bayburt, "Marthe" rolünü Neslişah Pekin ve Nursel D. Yazgan dönüşümlü olarak oynayacak.

Koreografisi Beyhan Murphy’e ait eserin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımı Gizem Betil, ışık tasarımını Yakup Çartık yaptı.

Alman yazar J. W. Goethe'nin edebiyat, politika ve doğa bilimleri üzerine yazdığı tüm eserlerinin bir özeti olarak kabul edilen aynı adlı eserinden uyarlanan Faust'un librettosunu Jules Paul Barbier ile Michel Florentin Carre kaleme aldı.

Eserin konusu kısaca şöyle:

"İhtiyar Doktor Faust, kasvetli, karanlık odasında gençliğinin özlemini duymaktadır: Dua da etse derdine çare bulacağından emin değildir. Bu nedenle şeytanı çağırmaya karar verir. Şeytan Mephistopheles yüzünde alaycı gülümseyişiyle gelir ve Faust'a ne istediğini sorar, 'Para mı, ün mü?' Yaşlı doktor Faust ise hiç birini istemez. sadece gençliğini arzulamaktadır. Şeytan ona gençliğini verecektir ancak buna karşılık ondan ruhunu ister. Mephistopheles kozunu oynar. Aniden güzel bir kız hayali belirir, bu Marguerite'dir. Marguerite’i gören Faust heyecanla pazarlığı kabul eder. Böylece olaylar gelişir ve Faust genç bir delikanlı olarak kaderini Şeytan Mephistopheles’in ellerine bırakır…"

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Anahtar Kelimeler:
Faust, İDOB, opera,

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