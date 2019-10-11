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İdrarını yaparken acı duymaya başladı! Sebebi '18 yıllık kurşun' çıktı!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 11.10.2019 15:08 | Son Güncelleme

ABD'de 42 yaşındaki bir adam son dönemlerde idrarını yaparken ve mastürbasyon sırasında büyük acı çekmeye başladı. Doktora gittiğinde ise ilginç bir gerçek açığa çıktı.

İdrarını yaparken acı duymaya başladı! Sebebi '18 yıllık kurşun' çıktı!

Bir yıl boyunca çektiği ağrılar artık dayanılmayacak boyutlara gelen adam mecburen doktora gitti.

Doktor ise tetkikleri neticesinde adamın mesanesinde kurşun buldu.

Adamın 1990 yılında mesanesinden vurulduğu ve kurşunun vücuduna zarar vermeden çıkarılabilecek bir noktada olmadığı için çıkarılmadığı belirtildi.

Kurşunun zaman içinde taşlaşarak mesaneye yapıştığı ve acıya neden olduğu aktarıldı.

Uzmanlar kurşunun mesaneden çıkarıldıktan sonra hastanın durumunun iyiye gittiğini kaydetti.

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idrar mesane kurşun Ağrı

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