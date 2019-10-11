İdrarını yaparken acı duymaya başladı! Sebebi '18 yıllık kurşun' çıktı!

Bir yıl boyunca çektiği ağrılar artık dayanılmayacak boyutlara gelen adam mecburen doktora gitti.

Doktor ise tetkikleri neticesinde adamın mesanesinde kurşun buldu.

Adamın 1990 yılında mesanesinden vurulduğu ve kurşunun vücuduna zarar vermeden çıkarılabilecek bir noktada olmadığı için çıkarılmadığı belirtildi.

Kurşunun zaman içinde taşlaşarak mesaneye yapıştığı ve acıya neden olduğu aktarıldı.

Uzmanlar kurşunun mesaneden çıkarıldıktan sonra hastanın durumunun iyiye gittiğini kaydetti.

