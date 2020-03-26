Idris Elba corona olduğunu açıklamak için para mı aldı?

Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen ünlü oyuncu Idris Elba, corona virüse yakalandığını açıklaması için para aldığı şeklinde internette yayılan komplo teorilerine yanıt verdi.

Instagram’dan canlı yayın yapan 47 yaşındaki aktör, “Bu virüs zengin ya da fakir olmakla ilgili değil. Kesinlikle herkes test yaptırmalı" dedi.

"PARA ALDIĞIM HABERİ BİR SAÇMALIK"

Elba, “Benim gibi birine corona virüs olduğumu söylemek için para ödeneceği fikri... Bu kesinlikle saçmalık. Büyük aptallık. İnsanlar bunu habermiş gibi yaymak istiyor. Aptalca” diye konuştu.

"Ne yani burada oturup corona virüs kapmadığımız halde corona kaptık mı diyeceğiz? Bundaki mantığı anlamıyorum" diyen ünlü oyuncu ayrıca, “Bu hikayeleri hokkabaz gibi yoktan var eden çok insan bulunuyor” yorumunda bulundu.

"BU BİR FİLM DEĞİL"

Elba, "Bu bir film değil. Ben de şu anda bir aktör değilim. Sadece bir insanım ve toplumun gözü önündeyim. Dolayısıyla insanların bunun gerçek olduğunu anlamasını istiyorum. Test yaptırdığım için ayrıcalıklı olduğumu falan hissetmiyorum" diye konuştu.