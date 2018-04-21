İdris Nebi Taşkan, sevgilisi Ecem Çırpan’ı yolda bırakıp kaçtı

İdris Nebi Taşkan, model sevgilisi Ecem Çırpan’ı, birlikte görüntülenmemek için aracından indirip kaçtı.

ATM’den para çektiği sırada arkasını döndüğünde İdris Nebi Taşkan’ı göremeyince neye uğradığını şaşıran model, hemen telefona sarıldı.

Milliyet'in haberine göre, sevgilisinin nerede olduğunu öğrenen Ecem Çırpan, taksiye binerek yanına gitti.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİKLERİNDE...

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol alan İdris Nebi Taşkan, 2015 Miss Turkey güzeli Ecem Çırpan ile geçen günlerde yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer ilk kez görüntülendiğinde Ecem Çırpan yüzünü gizlemeye çalışırken, İdirs Nebi Taşkan ise hemen telefonuna sarılmıştı