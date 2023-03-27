İftar sofralarını süsleyen kadayıf tarifi! Cevizli tepsi kadayıfı nasıl yapılır?

Türk mutfağının vazgeçilmez şerbetli tatlıları arasında yer alan kadayıf, her daim misafir sofralarında başköşede yerini alır. Kadayıf, çıtır çıtır dış kaplaması ve içinin lezzeti ile herkeste hayranlık uyandıran bir tatlıdır. Şerbeti tam ölçüsünde hazırlandığında, nar gibi pişirildiğinde eşsiz bir lezzete sahip olan kadayıf tatlısının yapım aşamasının detaylarını sizler için hazırladık. İşte iftar sofralarını süsleyen cevizli kadayıf tarifi…

CEVİZLİ KADAYIF TATLISI TARİFİ

Kadayıf tatlısı evde yapılan en güzel ve bereketli ramazan tatlılardandır. Bu yüzden misafir sofralarında kadayıf tatlısına sık sık rastlamak mümkündür. Cevizin ya da Antep fıstığının inanılmaz lezzet kattığı kadayıf tatlısı yoğun şerbeti ile de tatlı ihtiyacını bir anda alıp götürür. İşte lezzeti ve sunumu ile göz dolduran cevizli tel kadayıf tarifi…

MALZEMELER 500 gram taze tel kadayıf

200 gram eritilmiş tereyağı

İrice çekilmiş 1 kase ceviz

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Yarım limon suyu

TARİF İlk olarak şerbeti hazırlayarak ılınmaya bırakalım. Bunun için şeker ve suyu küçük bir tencereye alalım.

Kaynamaya başladıktan 10 dk. sonra limon suyunu ekleyelim, 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım.

Derince bir kaba aldığımız tel kadayıfların üzerine eritilmiş ve ilk sıcağı çıkmış tereyağı gezdirelim.

Güzelce harmanlanarak kadayıf tellerinin yağlanmasını sağlayalım.

Kadayıfın yarısını alalım ve küçük boy fırın kabına (ben küçük yuvarlak borcam kullandım) yerleştirelim ve üzerine avuç içi ile bastırarak sıkışmasını sağlayalım.

Üzerine bol miktarda ceviz içi serpelim ve kalan kadayıfı cevizlerin üzerine yayalım. Yine avuç içi ile güzelce bastıralım.

Tatlımızı 180°C önceden ısıtılmış fırında 40 dakika kadar güzelce kızartalım. Fırından aldıktan sonra 5 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekleyelim.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetimizi gezdirerek her yerini ıslatalım. Şerbetin soğuk olması önemli eğer sıcak olursa kadayıfı hamur yapabilir dikkat ediniz

Ardından şerbetini çekmesi için bir kaç saat dinlendirelim.

Şerbetini çeken tatlımızı ister kare iste pizza dilimi gibi kesebilirsiniz. Tepsim yuvarlak olduğu için pizza dilimi şeklinde kestim.

Uygun bir servis tabağına alarak servis edelim. Afiyet olsun.



