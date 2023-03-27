İftar sofralarını süsleyen kadayıf tarifi! Cevizli tepsi kadayıfı nasıl yapılır?

Türk mutfağının vazgeçilmez şerbetli tatlıları arasında yer alan kadayıf, her daim misafir sofralarında başköşede yerini alır. Kadayıf, çıtır çıtır dış kaplaması ve içinin lezzeti ile herkeste hayranlık uyandıran bir tatlıdır. Şerbeti tam ölçüsünde hazırlandığında, nar gibi pişirildiğinde eşsiz bir lezzete sahip olan kadayıf tatlısının yapım aşamasının detaylarını sizler için hazırladık. İşte iftar sofralarını süsleyen cevizli kadayıf tarifi…
Kadayıf tatlısı evde yapılan en güzel ve bereketli ramazan tatlılardandır. Bu yüzden misafir sofralarında kadayıf tatlısına sık sık rastlamak mümkündür. Cevizin ya da Antep fıstığının inanılmaz lezzet kattığı kadayıf tatlısı yoğun şerbeti ile de tatlı ihtiyacını bir anda alıp götürür. İşte lezzeti ve sunumu ile göz dolduran cevizli tel kadayıf tarifi…