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İftar sofralarınıza yakışır: Sebzeli Güveç

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YAPSANA HABERLERİ  | 16.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

Yenilenen Sana ile iftar sofralarınız için enfes bir güveç hazırladık! Üstelik tadına bakan herkesin bu tarifi isteyeceğini garanti ediyoruz. İşte Sebzeli güveç tarifinin tüm detayları, buyursunlar...

İftar sofralarınıza yakışır: Sebzeli Güveç

Malzemeler:

1 yemek kaşığı Sana Klasik
2 adet patates
2 adet patlıcan
2 adet kapya biber
4 adet yeşil biber
2 adet havuç
6 adet arpacık soğan
4 adet mantar
2 adet domates
12 adet taze fasulye
5 diş taze sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı pul biber

(200 derecede 45 dakika)

Yapılışı:

Tüm sebzeleri iri küpler halinde doğrayın.
Isıya dayanıklı, orta boy toprak güvece doğradığınız sebzeleri koyun ve güvecin içine doğru sebzeleri bastırın.
Tuzunu, karabiberini ve zerdeçalı ekleyin.
En son 1 yemek kaşığı Sana Klasik ekleyin ve güvecin ağzını pişirme kağıtlı alüminyum folyo ile sıkıca kapatın. Üzerine güvecin kapağını kapatın.
200 derecede 45 dakika pişirin.
Üzerine ince kıyılmış maydanoz serperek servis edin. Afiyet olsun...

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Sebzeli güveç detaylı anlatım:


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