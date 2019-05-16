İftar sofralarınıza yakışır: Sebzeli Güveç

Malzemeler:

1 yemek kaşığı Sana Klasik

2 adet patates

2 adet patlıcan

2 adet kapya biber

4 adet yeşil biber

2 adet havuç

6 adet arpacık soğan

4 adet mantar

2 adet domates

12 adet taze fasulye

5 diş taze sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı pul biber

(200 derecede 45 dakika)

Yapılışı:

Tüm sebzeleri iri küpler halinde doğrayın.

Isıya dayanıklı, orta boy toprak güvece doğradığınız sebzeleri koyun ve güvecin içine doğru sebzeleri bastırın.

Tuzunu, karabiberini ve zerdeçalı ekleyin.

En son 1 yemek kaşığı Sana Klasik ekleyin ve güvecin ağzını pişirme kağıtlı alüminyum folyo ile sıkıca kapatın. Üzerine güvecin kapağını kapatın.

200 derecede 45 dakika pişirin.

Üzerine ince kıyılmış maydanoz serperek servis edin. Afiyet olsun...

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Sebzeli güveç detaylı anlatım: