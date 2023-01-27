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  4. 'İftara ne pişirsem?' diyenlere harika tarifler! İşte 27 Ocak iftar menüsü

'İftara ne pişirsem?' diyenlere harika tarifler! İşte 27 Ocak iftar menüsü

27.01.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç aylar 23 Ocak'ta idrak etti. Recep ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandilinde oruç tutan ve oruca devam edenler için nefis yemek menüsü hazırladık. Sağlığınız için uzun süren açlıktan sonra iftarda daha yavaş tüketmeye dikkat etmelisiniz... İşte 27 Ocak iftar menüsü...

'İftara ne pişirsem?' diyenlere harika tarifler! İşte 27 Ocak iftar menüsü

'İftara ne pişirsem?' diye soruyorsanız bu içeriğimiz tam da size göre! Üç aylarda Allah için oruç tutan Müslümanlar akşam ezanında hurma, su veya zeytinle oruçlarını açacak... Biz de sizlere, iftar için menü fikri hazırladık. Bugün iftarda tarhana çorbası, bonfile, patlıcanlı pilav ve cennet rüyası tatlısı var. İşte 27 Ocak iftar menüsü...

TARHANA ÇORBASI

Neredeyse herkesin severek tükettiği bir lezzet olan tarhana çorbası besleyici, tam bir şifa deposudur. Tarife ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın...

Şifa deposu tarhana çorbası nasıl yapılır? Şifa deposu tarhana çorbası nasıl yapılır?

BONFİLE

Yumuşacık bonfile ile ziyafet çekebilirsiniz. Bonfilenin kıvamını ayarlamak için tavanın sıcaklığı ve bonfilenin pişme süresi oldukça önemlidir.

Lokum gibi yumuşacık bonfile tarifi! Lokum gibi yumuşacık bonfile tarifi!

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PATLICANLI PİLAV

Patlıcan ve pilavın uyumu ortaya nefis bir tat çıkarıyor. Osmanlı mutfağına ait olan bu lezzet, deneyenlerden tam not alıyor.

Osmanlı mutfağına ait lezzet: Patlıcanlı pilav! Osmanlı mutfağına ait lezzet: Patlıcanlı pilav!

CENNET RÜYASI

Cennet rüyası çikolatalı, akışkan kıvamda bir tatlıdır. 30 dakikada hazırlanır ve 30 dakikada pişirilir.

Ağızda dağılan nefis bir tatlı: Cennet rüyası tarifi! Ağızda dağılan nefis bir tatlı: Cennet rüyası tarifi!

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