İftarda bol bol pide yedirten süzük tarifi! İftar sofralarının vazgeçilmezi süzük nasıl yapılır?

Süzük mezesi temel malzemeleri yoğurt ve susamdan oluşan enfes bir lezzet. Bu meze fazla bilinmese de eşsiz lezzeti bir kez tadanlar iftarı süzük yemeden geçirmiyor. Tadına doyum olmayan süzük mezesini mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER 2 tatlı kaşığı sumak

3 yemek kaşığı (silme) süzme yoğurt

3 yemek kaşığı kavrulmuş susam

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı tarhun

2 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

TARİF Servis tabağına süzme yoğurdu alıp iyice yayıyoruz. Kenarları yükseltili orta kısım çukur olacak.

Yoğurdun üzerine kimyon, sumak ve tarhunu serpelim.

Baharatların üstüne susam ve zeytinyağı gezdirelim.

AFİYET OLSUN!

