İftarda bol bol pide yedirten süzük tarifi! İftar sofralarının vazgeçilmezi süzük nasıl yapılır?

Ramazanda iftar masalarında çeşitli mezeler ve salatalar seviyorsanız süzük tarifi tam size göre! Süzük mezesi enfes kokusu ve lezzetiyle sıcacık pidelerle buluşarak karşı konulmaz bir tat sunuyor. İftar menülerinizin yıldızı olacak süzük nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.
Süzük mezesi temel malzemeleri yoğurt ve susamdan oluşan enfes bir lezzet. Bu meze fazla bilinmese de eşsiz lezzeti bir kez tadanlar iftarı süzük yemeden geçirmiyor. Tadına doyum olmayan süzük mezesini mutlaka denemeniz gerekiyor.
MALZEMELER
2 tatlı kaşığı sumak
3 yemek kaşığı (silme) süzme yoğurt
3 yemek kaşığı kavrulmuş susam
1/2 çay bardağı zeytinyağı
2 tatlı kaşığı tarhun
2 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
TARİF
Servis tabağına süzme yoğurdu alıp iyice yayıyoruz. Kenarları yükseltili orta kısım çukur olacak.
Yoğurdun üzerine kimyon, sumak ve tarhunu serpelim.
Baharatların üstüne susam ve zeytinyağı gezdirelim.
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