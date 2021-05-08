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İftarlık Gazoz filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte İftarlık Gazoz filmi oyuncuları...

08.05.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli komedi türünde olan sevilen filmlerden İftarlık Gazoz, televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sinema salonlarında ilgiyle izlenmiş olan filmin çekim yeri, zamanı ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki İftarlık Gazoz filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte İftarlık Gazoz filmi oyuncuları...

İftarlık Gazoz filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte İftarlık Gazoz filmi oyuncuları...

Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar gibi isimlerin başrolünde olduğu yerli komedi filmi İftarlık Gazoz, televizyon ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Sevilen filmin çekim yeri, zamanı ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki İftarlık Gazoz filmi nerede ve ne zaman çekildi?

İFTARLIK GAZOZ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği filmin çekimleri 2016 yılında tamamlanmıştır. Cem Yılmaz'ın da başrolünde yer aldığı İftarlık Gazoz filminin çekildiği mekanlar izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Filmin çekimleri Ege'de tamamlanmıştır. Muğla'nın Ula ilçesi ve Menteşe ilçelerinde gerçekleştirilmiştir.

İFTARLIK GAZOZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde, 70'li senelerin başında bir Ege kasabasında ailesi ile beraber yaşayan Adem zeki ve başarılı bir öğrencidir. 5. sınıfı bitirir bitirmez yaz tatilini iyi şekilde değerlendirmek amacıyla ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Zor şekilde izin alan Adem gazozcu çırağı olarak Cibar Kemal'in yanında çalışmaya başlar. Ramazan ayının ilk günleridir. Adem camide oruç hakkında vaaz veren hocanın dediklerinden etkilenir ve oruç tutmaya karar verir. Fakat küçük yaşta olduğu için ailesi bu duruma izin vermemektedir. O da ailesinden gizli oruç tutmaya başlar. Ege'nin yaz sıcağında, bir yandan gazoz satarken bir yandan oruç tutmak Adem'i fazlaca yormuştur. Adem, susuzluk ve açlık yüzünden seraplar görmeye başlar. Adem'in yaşadığı bu sorunlar onu bir maceranın içine sürükleyecektir.

İFTARLIK GAZOZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz - Cibar Kemal
Berat Efe Parlar - Adem
Greta Fusco - Berna
Ümmü Putgül - Gülizar
Yasemin Sannino - Müzik öğretmeni
Okan Avcı - Yörük Osman
Yılmaz Bayraktar - Hasan


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