MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İftira atılmıştı! Demet Akalın Boji'ye talip oldu

İftira atılmıştı! Demet Akalın Boji'ye talip oldu

24.11.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın, İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen ve dünya basınında da geniş yer bulan Boji'yi sahiplenmek istedi

İftira atılmıştı! Demet Akalın Boji'ye talip oldu

Sosyal medyada fenomen haline gelen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesine aldığı Boji isimli sokak köpeğinin, tramvaya tuvaletini yaptığı iddia edilmişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, iddiaların ardından olayın gerçekleştiği öne sürülen tramvaydaki kamera görüntülerini paylaştı. Görüntülerde bir yolcunun eliyle, dışkıyı tramvaya yerleştirdiği ortaya çıktı.

"Boji tramvaya pisledi" iddiasında yeni gelişme! Şoke eden görüntüyü Murat Ongun paylaştı"Boji tramvaya pisledi" iddiasında yeni gelişme! Şoke eden görüntüyü Murat Ongun paylaştı

Ongun ardından, "Bunca spekülasyondan sonra Boji'nin başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Boji için geniş arazili evi olan bir aile arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ongun'un çağrısına Demet Akalın'dan yanıt geldi. Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından, "Ben hemen talibim" açıklamasını yaptı.

3262869_7741221e4b17a41a3b667039e0619a3f

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNERAşıklar kural bozdu!Aşıklar kural bozdu!
Ünlü modelden müjdeli haber!Ünlü modelden müjdeli haber!
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Bakan Gül duyurdu! İki yeni mahkeme kurulacak

Bakan Gül duyurdu! İki yeni mahkeme kurulacak

Canlı yayında Aytun Çıray ve Melik Yiğitel birbirine girdi!

Canlı yayında Aytun Çıray ve Melik Yiğitel birbirine girdi!

Eşine kızıp çatıdan atladı, komşusunun üzerine düştü

Eşine kızıp çatıdan atladı, komşusunun üzerine düştü

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

İç gösteren elbisesiyle gecelerde

İç gösteren elbisesiyle gecelerde

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.