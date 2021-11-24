İftira atılmıştı! Demet Akalın Boji'ye talip oldu

Sosyal medyada fenomen haline gelen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesine aldığı Boji isimli sokak köpeğinin, tramvaya tuvaletini yaptığı iddia edilmişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, iddiaların ardından olayın gerçekleştiği öne sürülen tramvaydaki kamera görüntülerini paylaştı. Görüntülerde bir yolcunun eliyle, dışkıyı tramvaya yerleştirdiği ortaya çıktı.

Ongun ardından, "Bunca spekülasyondan sonra Boji'nin başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Boji için geniş arazili evi olan bir aile arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ongun'un çağrısına Demet Akalın'dan yanıt geldi. Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından, "Ben hemen talibim" açıklamasını yaptı.





