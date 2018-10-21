MAGAZİN

Iggy Azalea gece pozuyla olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.10.2018 13:20 | Son Güncelleme

Yeni albümü Survive The Summer'ı Ağustos ayında yayınlayan Iggy Azalea, Instagram hesabından kışkırtıcı paylaşımlar yapmaya devam ediyor

Iggy Azalea gece pozuyla olay oldu

Instagram'ın en seksi hesaplarından birine sahip olan şarkıcı Iggy Azalea yine formunda!

28 yaşındaki rap'çi, dün lavantaların arasında çekilmiş iki fotoğrafını birden paylaştı.

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Azalea'nın bu paylaşımları yalnızca birkaç saat içinde 350 bin beğeni ve binlerce yorum aldı.

Iggy'nin hayranları, güzel şarkıcıya övgüler yağdırdı.

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Iggy, bir gün önce de pembe dantelli iç çamaşırıyla, hello kitty yastığına sarıldığı bir pozu paylaşmıştı.

Güzel şarkıcının California'dan paylaştığı bu poz da kısa sürede 1 milyon beğeniye ulaştı.

Avustralyalı şarkıcı Azalea'nın Instagram'da 12.4 milyon takipçisi bulunuyor.

Iggy Azalea, uzun zamandır beklenen ve 6 şarkıdan oluşan Survive The Summer albümünü ağustos ayında yayınlamıştı.

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