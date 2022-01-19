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Iggy Azalea komşuları izin vermeyince evini 6,2 milyon dolara satmaya karar verdi

19.01.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü rap şarkıcısı Iggy Azalea, çocuk oyun alanı yaptırmak için komşularından inşaat izni çıkmayınca evini satmaya karar verdi. Azalea, evini bir milyon dolar karla satışa çıkardı.

Iggy Azalea komşuları izin vermeyince evini 6,2 milyon dolara satmaya karar verdi

Ünlü rap şarkıcısı Iggy Azalea, ABD’nin California eyaletinde yer alan Hidden Hills şehrindeki evini 6,2 milyon dolara satıyor. 31 yaşındaki dünyaca ünlü Avustralyalı rap’çi, bir yıldan daha kısa bir süre önce, bu evi 5,2 milyon dolara almıştı.

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2020 yılında anne olan Azalea, evine bir çocuk oyun alanı yapmayı planladı, ancak komşularından inşaat izni çıkmayınca evi satmaya karar verdi.

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Hidden Hills, pek çok ünlünün evlerinin bulunduğu bölge olarak biliniyor. Kardashian Ailesi, Justin Bieber, Will Smith ve Drake gibi ünlülerin de burada evi var.

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Iggy Azalea’nın satmak istediği evi, yaklaşık 500 metrekare ve ahşap ağırlıklı inşa edilmiş. Beş yatak odası ve beş banyosu olan evin profesyonel şef mutfağı da bulunuyor.

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Lüks mülkün içinde aynı zamanda bir de çalışma ofisi yer alıyor. Bir yatak odası, bir banyosu ve mutfağı olan misafir binası da bulunuyor. İki katlı evde egzersiz salonu, havuz, spa ve dört araçlık bir garaj da var.

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Anahtar Kelimeler:
Iggy Azalea
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