MAGAZİN

Iggy Azalea'dan 'kum saati' pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 09:45 | Son Güncelleme

Şarkıcı Iggy Azalea'nın seksi Instagram paylaşımları, sosyal medyayı yıktı geçti

“Avustralya’dan rap yıldızı çıkmaz” savını kalçasıyla deviren isim, Iggy Azalea. Iggy denilince akla önce kalçaları gelir.

Yine yaptı yapacağını...

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Rap'çi Iggy Azalea, kıvrımlı vücudunu sergilemek konusunda hiçbir zaman utangaç olmadı.
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27 yaşındaki şarkıcı, dünkü paylaşımlarıyla kum saati şeklindeki kıvrımlı vücudunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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The Black Widow şarkısıyla ünlü Iggy, Instagram'daki takipçilerini çıldırttı desek yanlış olmaz.
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Mavi parlak bikinisiyle iki fotoğraf birden paylaşan Iggy, kalp atışlarını hızlandırdı.
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Mavi parlak bikinisiyle iki fotoğraf birden paylaşan Iggy, kalp atışlarını hızlandırdı.
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Iggy Azalea, bir süredir takipçileriyle son derece cesur pozlar paylaşıyor.
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Iggy Azalea Avustralya’da yaşayan bir genç kızken henüz 14 yaşında rap yapmaya başlayıp, 16 yaşında ailesinden ayrılıp Amerika’ya bir rap kariyeri sahibi olmak için göç etmiş bir isim.
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Miami, Houston ve Atlanta gibi rap sahnelerini büyük olduğu şehirlerde kendine bir yol arayan Iggy bugün dünya çapında bir yıldız.
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