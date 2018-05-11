Iggy Azalea'dan 'kum saati' pozu

“Avustralya’dan rap yıldızı çıkmaz” savını kalçasıyla deviren isim, Iggy Azalea. Iggy denilince akla önce kalçaları gelir.

Yine yaptı yapacağını...

1 / 18 Rap'çi Iggy Azalea, kıvrımlı vücudunu sergilemek konusunda hiçbir zaman utangaç olmadı.

2 / 18 27 yaşındaki şarkıcı, dünkü paylaşımlarıyla kum saati şeklindeki kıvrımlı vücudunu bir kez daha gözler önüne serdi.

3 / 18 The Black Widow şarkısıyla ünlü Iggy, Instagram'daki takipçilerini çıldırttı desek yanlış olmaz.

4 / 18 Mavi parlak bikinisiyle iki fotoğraf birden paylaşan Iggy, kalp atışlarını hızlandırdı.

5 / 18 Mavi parlak bikinisiyle iki fotoğraf birden paylaşan Iggy, kalp atışlarını hızlandırdı.

6 / 18 Iggy Azalea, bir süredir takipçileriyle son derece cesur pozlar paylaşıyor.

7 / 18 Iggy Azalea Avustralya’da yaşayan bir genç kızken henüz 14 yaşında rap yapmaya başlayıp, 16 yaşında ailesinden ayrılıp Amerika’ya bir rap kariyeri sahibi olmak için göç etmiş bir isim.

8 / 18 Miami, Houston ve Atlanta gibi rap sahnelerini büyük olduğu şehirlerde kendine bir yol arayan Iggy bugün dünya çapında bir yıldız.

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