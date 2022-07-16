İğrenç olay! İspanyol adasında masöz düzinelerce müşterisini taciz edip filme aldı

Yabancı turistlerin tatil için tercih ettiği İspanya’nın Gran Canaria şehrinde ismi açıklanmayan 59 yaşındaki bir Alman masöz, Mogan kasabasında bulunan masaj salonunda müşterini taciz etme ve 82 müşterisinin görüntülerini gizli kameraya çekmekle suçlandı. Bir annenin 15 yaşındaki kızının masöz tarafından cinsel istismara uğradığını söyleyerek şikayet etmesi üzerine polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında masözün evinde masajlarının kaydedildiğinden haberi olmayan 20 kadının gizli kamera görüntülerini içere 82 video klibe rastlandı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Yerel haber kaynağı La Provincia'nın bildirdiğine göre, polisler 2005 yılına dayanan bir kurban vakası buldu ve 2019-2020 yılları arasında masaj salonunda cinsel istismara uğradığını bildiren iki kadın ve bir reşit olmayan kişiyi belirledi. Porto Riko Sivil Muhafız Adli Polis Ekibi yedi cinsel istismar ve mahremiyet suçunu araştırıyor.

Memurlar, yasa dışı olarak kaydedilen diğer mağdurların yerini tespit etmeye ve kimliklerini tespit etmeye devam ediyor. Alman uyruklu şüpheli ise San Bartolomé de Tirajana'nın 1 No'lu Talimat Mahkemesi'nin emriyle şu anda kefaletsiz bir hücrede tutuluyor.



