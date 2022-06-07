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İğrenç olay! Hindistan'da İngiliz kadına kumsalda masaj teklif eden adam tecavüz etti

07.06.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İlk olarak yerel basında yer alan haberlere göre Hindistan’a turist olarak giden ismi açıklanmayan İngiliz bir kadın tatili sırasında kocasının gözünün önünde tecavüze uğradı.

İğrenç olay! Hindistan'da İngiliz kadına kumsalda masaj teklif eden adam tecavüz etti

Kuzey Goa'daki ünlü Sweet Lake'de bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 32 yaşındaki bir adam tutuklandı. Adam, ailesiyle birlikte tatil yaptığı sırada masaj yapma bahanesiyle kadına yaklaştığı ifade edildi. Masja yapmak istediğini dile getiren adam, kocasının gözünün önünde kadına tecavüz etti. Kadının ailesi ve Hindistan'daki İngiliz büyükelçiliği ile görüştükten sonra 6 Haziran Pazartesi günü resmi bir şikayette bulunduğu söylendi.

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YASADIŞI ÇETELER VAR

Yerel basına göre, popüler turistik yer olan Arambol plajının yakınında yasadışı masajlar sunan bir grubun üyesi olduğu söyleniyor. Edinilen bilgiye göre, mağdur ve zanlı, tıbbi muayene için hastaneye gönderildi. Olaya ilişkin araştırmayı yürüten biir polis yetkilisi NDTV'ye zanlının geçmişte bir okulda kütüphaneci olarak da çalıştığını söyleyerek "Geçmişteki kayıtlarını almak için ilgili karakola başvurduk. Şu anda kütüphaneci olarak çalışmıyor” dedi.

İngiltere dışişleri ofisinden bir sözcü, "Goa'daki bir İngiliz vatandaşına konsolosluk desteği sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Hindistan
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