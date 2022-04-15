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Mide bulandıran olay! Hindistan’da kertenkeleye tecavüz eden 4 avcı tutuklandı

15.04.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Hayvan hakları savunucularını harekete geçiren olaya göre Sahydari Kaplan Koruma Alanı'nda avlanmaya giden 4 kişi bengal monitör kertenkelesine tecavüz etti. Şahısların cep telefonunun incelemesin sonucunda ortaya çıkan görüntülerden sonra yetkiler tarafından tutuklandıkları açıklandı.

Mide bulandıran olay! Hindistan’da kertenkeleye tecavüz eden 4 avcı tutuklandı

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde Gothane köyü yakınlarındaki bir ormanlık alanda meydana gelen olay infial yarattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Sahydari Kaplan Koruma Alanı'nı koruma yetkilileri avcıları hayvana tecavüz ederken gördü. Olay üzerine araştırmalarını derinleştiren yetkililer şahısları gözaltına aldı.

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CEP TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜLER DURUMA AÇIKLIK GETİRDİ

India Today’in haberine göre, isimleri Sandeep Tukram, Pawar Mangesh, Janardhan Kamtekar ve Akshay Sunil olarak açıklanan şahısların cep telefonundaki toplu tecavüzü içeren görüntülerin sonrasında mahkemeye çıkartılarak tutuklandı.

1972 Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında koruma altına alınan bir tür olan bengal monitör kertenkelesine tecavüz eden 4 avcının 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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