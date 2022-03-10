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İğrenç olay! Öğrencisinin ailesini de kandırmış…

10.03.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de 14 yaşındaki öğrencisi ile birlikte olan öğretmene altı yıl hapis cezasına verildi. Olayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise akıllara durgunluk verdi. Öğrencisinin ailesine çocuklarının kızının arkadaşı olduğunu söyledi ardından küçük çocukla ilişkiye girerken yakalandı.

İğrenç olay! Öğrencisinin ailesini de kandırmış…

İngiltere’de yaşanan iğrenç olayda çok ilginç detaylar ortaya çıktı. 23 yaşındaki öğretim görevlisi, 14 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmeden önce ona 'en sevdiği tatlıları' ve bir hamburger menüsü satın aldı. Genç öğrencinin arabasında esrar içmesine de izin verdi.

Olay yaşandığında 21 yaşında olan genç kadın, bir çocukla cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulundu ve altı yıl hapse mahkum edildi. "Süresiz olarak" seks suçlusu olduğu da İngiltere’deki siciline eklendi.

Mahkeme daha önce de, çocuğu "en sevdiği tatlıları almak için" süpermarkete nasıl götürdüğünü, ona nasıl hamburger menüsü aldığını ve arabasında esrar içmesine izin verdiğini ortaya çıkarmıştı.

Çocuğun hayali kız arkadaşının annesi olduğunu iddia ederek öğrencisinin velilerini de kandırıyordu. Kendi isminin Olivia olduğunu, kızının da Kayla olduğunu söylüyordu. Çocuğun ve kızı Kayla’nın iyi geçindiğini ve onların iletişiminden mutlu olduğunu paylaşıyordu.

Tüm bunların ardından Wilko otoparkında küçük çocukla birlikte oldu. Harris, Ocak 2020'de çocuğun ağabeyi, İngiltere’deki okulunda öğretmeniyle ilişkisini öğrendiğinde yakalandı. Çocuk, "Olivia" ve "Kayla"nın kurgu olduğunu kabul etti.

Yargıç Caroline Wigin Harris’e, "Davranışınız genç adamın hayatını yıkıcı bir şekilde etkiledi." dedi.

Mahkeme Harris'in davranışının "güveni kötüye kullanma", ve "ciddi planlama" içerdiğini ifade etti. Yargıç Wigin, "Aldığınız hiçbir uyarıyı dikkate almadığınızı görüyorum. Mesajlarının ekran görüntüsünü almanız ve üst düzey personele bildirmeniz gerektiğinin gayet iyi farkındaydınız. Ama bunu yapmadınız" dedi.

Hüküm verilmeden önce, savunma yapan avukat Julia Flanagan, mesajların ve görüşmelerin özellikle çocukla cinsel ilişki sağlamaya yönelik olmadığını savundu. Yargıç Wigin araya girdi ve Harris'in bunun farkında olması gerektiğini ekledi. "Herhangi bir ilişki kurmak kesinlikle uygunsuz" dedi.

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Yargıç cezayı verirken Harris hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Genç kadın mahkeme önünde görüntülendi.

Harris bir çocukla cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulunduktan sonra altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski öğretim asistanı suçlamaları reddetmişti. Şimdi cezasının yarısını gözaltında, kalanını ehliyetle çekecek.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen İngiltere
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