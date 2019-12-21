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İğrenç olay! Yengesine cinsel istismarda bulundu, çığlıklar atınca kaçtı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde M.İ. (43), ağabeyinin boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği yengesi G.B.'ye (40) cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

İğrenç olay! Yengesine cinsel istismarda bulundu, çığlıklar atınca kaçtı

Çorlu’nun Seymen Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.İ., ağabeyinin boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği G.B.’nin evine gitti. Burada yengesine cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen M.İ., kadının çığlıklar atması üzerine evden kaçtı. G.B.’nin jandarmaya giderek şikayette bulunması üzerine M.İ.,evinde yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.İ., İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.İ., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ çorlu cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
nasıl iğrenç insanlarsınız be Allah belanı versin pislik herif
YAPILANI TASVİP ETMİYORUM.ANCAK AYRILMIŞ BİR BAYANIN AĞABEYİNİN HANIMI DAHİ OLSA EVDE YALNIZ OLDUĞUNDA KADIN EVİNE NİYE ALIYOR.İKİNCİSİ ERKEK İSE YALNIZ HİÇ AKRABALIK BAĞI KALMAMIŞ BİR KADININ EVİNE NİYE GİRER..??????
OHHO İŞ BAŞTAN ZATEN ALDATMA HEMDE KARDEŞİNİN HANIMIYLA BOŞNIYIR SONRA AYRI YAŞMAYA BERABER AYNI EVDE AMA TACİZ OLUYOR VAY BE
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