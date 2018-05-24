İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

Esra Erol'un stüdyo şefliğini yapan ve aynı zamanda Seda Sayan'ın yeğeni olan Eda Gök, 7 yıldır evli olduğu orkestra şefi Emrah Albayrak'ı kendisini en yakın arkadaşı, evli ve iki çocuk annesi aynı zamanda orkestranın da solisti olan Burcu Sinem Ünsal ile aldatması sebebiyle tek celsede boşadı.

İhanete konu olan kişi Burcu Sinem Ünsal, Albayrak çiftiyle çok yakın arkadaştı. Ve hatta doğum gününde Eda Gök ile birlikte olduğu fotoğrafı "Kardeşliğimiz 100 yıl sürsün" notuyla Instagram hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Bu paylaşım ortaya çıktıktan sonra birçok sosyal medya kullanıcısı tepkisini gösterdi.

İHANETİ CANLI YAYINDA BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

ÜNLÜ İSİMLERDEN EDA GÖK'E DESTEK

Esra Erol, dün kendi programında Eda Gök ile birlikte akılalmaz ihaneti açıkladı. Magazin basınına bomba gibi düşen bu haber sonrası Eda Gök'e sosyal medyada başta ünlü isimler olmak üzere takipçileri tarafından da destek geldi

"AR DAMARI ÇATLAMIŞ VARLIKLAR"

Demet Akalın, Eda Gök'ün Instagram hesabında yaptığı paylaşımının altına, "Uzakta arama! Ahh Ahh" mesajını yazdı.