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İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 20:58 | Son Güncelleme

Esra Erol'da adlı programının stüdyo şefliğini yapan, aynı zamanda Seda Sayan'ın yeğeni Eda Gök'ün eşi olan Emrah Albayrak ile birlikteliği ortaya çıkan Burcu Sinem Ünsal'ın doğum günü paylaşımı gündeme damgasını vurdu.

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

Esra Erol'un stüdyo şefliğini yapan ve aynı zamanda Seda Sayan'ın yeğeni olan Eda Gök, 7 yıldır evli olduğu orkestra şefi Emrah Albayrak'ı kendisini en yakın arkadaşı, evli ve iki çocuk annesi aynı zamanda orkestranın da solisti olan Burcu Sinem Ünsal ile aldatması sebebiyle tek celsede boşadı.

İhanete konu olan kişi Burcu Sinem Ünsal, Albayrak çiftiyle çok yakın arkadaştı. Ve hatta doğum gününde Eda Gök ile birlikte olduğu fotoğrafı "Kardeşliğimiz 100 yıl sürsün" notuyla Instagram hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Bu paylaşım ortaya çıktıktan sonra birçok sosyal medya kullanıcısı tepkisini gösterdi.

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İHANETİ CANLI YAYINDA BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

ÜNLÜ İSİMLERDEN EDA GÖK'E DESTEK
Esra Erol, dün kendi programında Eda Gök ile birlikte akılalmaz ihaneti açıkladı. Magazin basınına bomba gibi düşen bu haber sonrası Eda Gök'e sosyal medyada başta ünlü isimler olmak üzere takipçileri tarafından da destek geldi

"AR DAMARI ÇATLAMIŞ VARLIKLAR"
Demet Akalın, Eda Gök'ün Instagram hesabında yaptığı paylaşımının altına, "Uzakta arama! Ahh Ahh" mesajını yazdı.

Ebru Polat: Eda'm sen her zaman güzel kalbinle dik bir insansın, pislikler belalarını Allah'tan bulacaklar. Sen gönlünü ferah tut.

Sinem Yıldız: Yazıklar olsun! Hiç mi utanmadınız! Ayıp kızın evine girip lokmasını yediniz. Ar damarı çatlamış varlıklar

Elif Karlı: Canım Eda'cım. Boğazım düğüm oldu. Sakın üzülme...Dimdik ayakta dur bitanem. Sevindirme kimseleri... O kimseleri bilemezsin, bilemeyiz. Aman güzel gözlüm. Güzel anne. Sen önemlisin, senin fikirlerin, duyguların... Sen iyi ol kızında iyi olur. Allah sana en iyi yolları açacaktır.

Caner Çalışır: Çok üzüldümm canım Edam. Sıkma canını hep güçlü ol her zaman olduğun gibi seni çok seviyorum kuzum

Selin Ciğerci: Yazıklar olsun. Aslında söyleyecek çok şey var ama burada denmiyor işte. Eda'cım üzme kendini

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Anahtar Kelimeler:
eda gök Esra Erol

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