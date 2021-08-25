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İhanetin perde arkası! Erkek arkadaşının ihanetini akla gelmeyecek bir şekilde öğrendi

25.08.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde çoğu ilişki ihanet yüzünden sona eriyor. Erkek arkadaşının ihanetini öğrenme sürecini TikTok hesabından paylaşan bir kadının hikayesi pek çok kişiye ilham oldu.

İhanetin perde arkası! Erkek arkadaşının ihanetini akla gelmeyecek bir şekilde öğrendi

Bailey Hunter isimdeki bir sosyal medya kullanıcısı sevgilisinin kendisini aldattığını oldukça ilginç bir şekilde öğrendiğinden söz etti. Erkek arkadaşının uykusunda bir kadının adını sayıkladığını duyan Hunter, durumdan şüphelenmeye başladı. O anları sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda anlatan Hunter, “Uykusunda kadının adını soyadını sayıkladıktan sonra yataktan kalktım ve Facebook'ta kadını arattım. Evli olduğunu ve çocuklarının olduğunu görünce önemli bir durum olmadığını düşündüm” dedi.

Sabah uyandığında erkek arkadaşına kadını soran Hunter, “Sabah uyandığı zaman ona kadını sordum bana liseden tanıdığı sıradan birisi olduğunu söyleyince çok da ikna olmadım” ifadelerini kullandı.

“TAKINTILI ESKİ SEVGİLİLER GİBİSİN”

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Erkek arkadaşının cevabından ikna olmayan Hunter bu sefer de ismi geçen kadına sosyal medya üzerinden mesaj attı. Aldığı cevap ise onu daha çok şaşırttı. Hunter kadınla aralarında geçen konuşmayı ise, “Kadının verdiği cevap beni daha da şaşırttı. Bana 'kendi işine bakmalısın, takık eski sevgililer gibisin' dedi. Ben de eski sevgilisi olmadığımı, benimle yaşadığını, cep telefonu faturasını ödediğimi, beni işe bıraktığını ve benim sevgilim olduğunu söyledim” şeklinde anlattı.

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ARAŞTIRMAYA DEVAM ETTİ

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Kadının cevaplarından sonra şüphe tohumlarının filizlendiğini ifade eden Hunter, erkek arkadaşının kimlerle konuştuğunu öğrenmek için faturalarını kontrol etti. Bilmediği bir numarayla 45 dakika konuştuğunu fark etti. Daha sonrasında ise bu durumu erkek arkadaşına sordu. Sevgilisi ise böyle bir konuşma yapmadığını ve bir yanlışlık olduğunu söyledi. Açıklamayla ikna olmayan Hunter ise erkek arkadaşının evi terk etmesini istedi.

Erkek arkadaşının kullandığı telefonun kendisine ait olduğunu ve daha fazla kullanmaması için çalıntı olarak ihbar ettiğini dile getiren Hunter, arabası da dahil olmak üzere eski sevgilisinin evinde kalan tüm eşyalarını sattı.

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