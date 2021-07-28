Tokyo 2020 Olimpiyatları’ndan sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenen kadın TikTok videosuyla gündeme geldi

TikTok'taki kullanıcı adı Megan-Marie olan kadın ihanete uğradığını anlatan bir paylaşım yaptı. Aldattıldığını öğrenmesini sağlayan detaylar ise pek çok TikTok kullanıcısını hayrete düşürdü. Megan Megan’ın erkek arkadaşına ne yaptığını sormasıyla aslında ihanetin perdesi aralandı. Erkek arkadaşına “Ne yapıyorsun?” diye mesaj atan kadın, sevgilisinden gelen fotoğraflı “Çocuklarla Olimpiyatları izliyoruz, yarın görüşürüz” cevabıyla şoke oldu. Çünkü attığı fotoğrafta Marie bütün detaylara dikkat etti ve aldattıldığını fark etti.

TELEVİZYON ÜNİTESİNDEKİ AYNA ELE VERDİ

Megan fotoğrafı incelerken TV ünitesinin aynasından tüm gerçekleri çözdü. İlk önce iki çift bacak gördü. Bacaklardan biri sevgilisine aitti, diğeri ise oldukça ince ve pürüzsüzdü. Bunun bir kadın bacağı olduğunu anında anladı. Ünitenin üstünde duran moda temalı kitaplar da fotoğrafın çekildiği evin bir kadının evi olduğu fikrini güçlendirdi. Aynı fotoğrafta Megan, kırmızı şarap kadehini görünce aldattığı fikrinden emin oldu.



