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Tokyo 2020 Olimpiyatları’ndan sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenen kadın TikTok videosuyla gündeme geldi

28.07.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyatları’nı izlediği söyleyen erkek arkadaşının kendisini aldattığını dahice fark eden kadının TikTok videosu sosyal medyada gündem yarattı. Sherlock Holmes filmlerini aratmayacak şekilde detaylardan ihanete uğradığını çözen kadın bir anda fenomen oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyatları’ndan sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenen kadın TikTok videosuyla gündeme geldi

TikTok'taki kullanıcı adı Megan-Marie olan kadın ihanete uğradığını anlatan bir paylaşım yaptı. Aldattıldığını öğrenmesini sağlayan detaylar ise pek çok TikTok kullanıcısını hayrete düşürdü. Megan Megan’ın erkek arkadaşına ne yaptığını sormasıyla aslında ihanetin perdesi aralandı. Erkek arkadaşına “Ne yapıyorsun?” diye mesaj atan kadın, sevgilisinden gelen fotoğraflı “Çocuklarla Olimpiyatları izliyoruz, yarın görüşürüz” cevabıyla şoke oldu. Çünkü attığı fotoğrafta Marie bütün detaylara dikkat etti ve aldattıldığını fark etti.

TELEVİZYON ÜNİTESİNDEKİ AYNA ELE VERDİ

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Megan fotoğrafı incelerken TV ünitesinin aynasından tüm gerçekleri çözdü. İlk önce iki çift bacak gördü. Bacaklardan biri sevgilisine aitti, diğeri ise oldukça ince ve pürüzsüzdü. Bunun bir kadın bacağı olduğunu anında anladı. Ünitenin üstünde duran moda temalı kitaplar da fotoğrafın çekildiği evin bir kadının evi olduğu fikrini güçlendirdi. Aynı fotoğrafta Megan, kırmızı şarap kadehini görünce aldattığı fikrinden emin oldu.

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Tokyo 2020 Olimpiyatları’ndan sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenen kadın TikTok videosuyla gündeme geldiTokyo 2020 Olimpiyatları’ndan sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenen kadın TikTok videosuyla gündeme geldi
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Aldatma
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